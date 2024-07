“Aspirante no seleccionado”: el doloroso trend en TikTok de jóvenes que no entraron a la UNAM

(CUARTOSCURO)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece 133 licenciaturas y cuenta con un gran prestigio por su acceso a bibliotecas digitales, investigaciones internacionales, intercambios, instalaciones e historia, por lo que miles de estudiantes quieren entrar a alguna de sus carreras.

La alta demanda para ingresar a la UNAM ha desatado una oleada de videos en redes sociales de gente feliz porque logró obtener los aciertos necesarios, pero también hay una gran cantidad de aspirantes que no lograron entrar, por lo que con tristeza han compartido el momento en que se dieron cuenta de ello.

La plataforma TikTok se llenó de publicaciones con la etiqueta Aspirante no seleccionado, algunos estudiantes reconocen que quizá no se prepararon lo suficiente para el examen y otros más señalan los problemas de desigualdad y falta de cupo en la UNAM, lo cierto es que se convirtió en una tendencia.

Algunos de los comentarios son de otros aspirantes que intentaron varias veces el examen a la UNAM hasta ingresar, algunos intentan dar ánimo a quienes no fueron seleccionados y también hay algunas críticas. “Yo sabía cuánto me iba a doler el aspirante no seleccionado”, escribió una de las usuarias.

De igual forma, hubo quienes no se quedaron en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y también subieron sus videos sintiendo tristeza o decepción por no haber ingresado. Cabe señalar que este año 90% de aspirantes a la UNAM fueron rechazados, esto significa que más de 129 mil jóvenes se quedan sin lugar en la máxima casa de estudios.

Qué hago si no me quedé en la UNAM

A pesar de las limitaciones de cupo, los postulantes que no logran ingresar tienen varias alternativas. Una opción común es esperar un año y volver a presentar el examen, aunque esto podría no ser ideal desde un punto de vista educativo. Otra opción es considerar otras instituciones de educación superior de prestigio en México como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México (COLMEX), y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Cada una de estas instituciones ofrece diversas licenciaturas y puede tener convocatorias abiertas o próximas a abrirse para una segunda vuelta de exámenes.

Además, es posible intentar mejorar el rendimiento en el examen de ingreso de la UNAM para futuras convocatorias. Aunque varias universidades públicas ya realizaron sus pruebas de ingreso, algunas ofrecerán nuevas oportunidades en diferentes modalidades educativas, permitiendo a los aspirantes tener una segunda oportunidad.

Los interesados deben estar atentos a las publicaciones de convocatorias, tanto de la UNAM como de otras universidades, para seguir los pasos necesarios para el registro y posible ingreso. Aunque enfrentar un rechazo inicial en la UNAM puede ser desalentador, explorar otras opciones educativas puede ser una puerta abierta a nuevas posibilidades de formación y crecimiento académico.