Qué fue de Apollonia Kotero, la musa mexicana de Prince en Purple Rain

La protagonista de Purple Rain en múltiples entrevistas ha mencionado que en ningún momento ella y Prince tuvieron una relación más allá de la amistad. (Warner Bros/Kobal/Shutterstock)

Corría el año de 1984 y la joven Patricia Apollonia Kotero, de origen mexicano, se dirigía a hacer un casting para un papel en una película que protagonizaría con una de las grandes estrellas de la música. Sus temores se disiparon cuando en lugar de encontrarse con un monstruo se encontró con un hombre tímido que le dió ternura, su nombre era Prince.

“Sólo guardo el recuerdo de que (Prince) era muy bueno musicalmente, pero un tirano, estaba muy afectado en aquellos días, porque su chica lo había abandonado”, recordó en 2014 en una entrevista con el diario español El Mundo.

La joven que asumiría el nombre artístico de Apollonia Kotero fue seleccionada para protagonizar junto con el icónico cantante un filme que con el paso del tiempo se convertiría en una obra de culto: “Purple Rain”.

Aunque los ejecutivos consideraban que sería un fracaso, el director Albert Magnoli organizó una función de prensa en la que recibió críticas favorecedoras, motivo que bastó para que Warner Brothers decidiera exhibir el filme en 900 cines en lugar de proyectarlo únicamente en 200 salas.

La película que se había realizado con 7 millones de dólares recaudó 68 millones, según la información que comparte Univision. Recibió tres Grammys y un Óscar a mejor partitura original además de que se vendieron más de 20 millones de copias de la banda sonora, convirtiéndose en un rotundo éxito.

Señala Kotero que Prince parecía aterrorizado al momento de conocerla. (Warner Bros)

Sus raíces mexicanas y la relación con Prince

La actriz, cantante y ex modelo nació el 2 de agosto de 1959, en Santa Mónica, California, es la hija mayor de seis hermanos. Sus padres son dos inmigrantes mexicanos llamados Víctor Manuel Kotero, camarero de un restaurante y María Socorro Torres.

Antes del éxito con Prince su interés por la vida actoral la llevó a participar en algunas películas mexicanas, ya que habla español, destacando Amor ciego, la cual interpretó junto al actor Jaime Moreno; sin embargo, su aparición en videos musicales, portadas de revista y programas de televisión se vieron eclipsados después de que sustituyó a la actriz canadiense Vanity en “Purple Rain”, quien al terminar su relación con el cantante pedía un millón de dólares por interpretar el rol femenino.

Como requisito del ícono musical, para obtener el papel Apollonia fue obligada a concluir su relación con David Lee Roth, quien en ese entonces era el cantante de Van Halen, argumentando que así los espectadores podían especular si Prince y Kotero eran realmente una pareja detrás de la cámara.

Recorrió el mundo con Sex Shooter, una canción que interpretaba junto con Apollonia 6, el grupo de chicas que aparecieron en Purple Rain.

Kotero se convirtió en una gran amiga del cantante y el mismo año que se rodó la película, grabó Manic Monday, una canción escrita por Prince; también cantó junto al artista en la grabación de Take me with U pero los problemas vendrían posteriormente.

La actriz mencionó que fue muy difícil afrontar el fallecimiento de Prince debido a que fueron muy buenos amigos durante 32 años. (Getty Images)

La conflictiva vida después de Purple Rain

Luego del éxito que tuvo con la película, su carrera no despegó y existían múltiples rivalidades en el círculo de las chicas Prince y aunque con Denise Katherine Matthews, mejor conocida como “Vanity”, no existía un conflicto en específico, la rivalidad se hizo presente desde el momento en el que la sustituyó.

Prince estuvo rodeado de muchas mujeres y a algunas las consideraba sus protegidas, entre ellas estaba Sheila E. con quien Apollonia tuvo una confrontación luego de que publicó “Lemon cake” una semana antes de que se transmitiera el especial Let ‘s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince, que fue un homenaje al cantante fallecido el 21 de abril de 2016.

En Facebook la protagonista del filme mencionó que el artista rechazó a la colaboradora (Sheila E.) durante 5 años antes de su muerte debido a sus mentiras, señalando que recaudó fondos engañando a los fans del cantante y que sacaba provecho tanto del nombre como de la marca registrada de Prince organizando conciertos benéficos para escuelas de música que nunca se concretaron.

Los días de estrellato y confrontaciones de Apollonia Kotero han quedado atrás y en 2005 lanzó Kotero Entertainment, una productora de contenido para niños; durante la pandemia decidió hacer un podcast al que llamó Apollonia Studio 6 en el que invitaba a diferentes celebridades para platicar. Este proyecto lo realizó junto a Mr. Seth.