Mantras para vivir la vejez con calma y sabiduría recomendados por especialistas en salud mental

En la vida adulta, enfrentamos una serie de desafíos y responsabilidades que pueden a veces resultar abrumadores. Desde las exigencias del trabajo y las relaciones personales hasta el cuidado de nuestra salud y bienestar, encontrar un equilibrio puede parecer una tarea difícil.

Sin embargo, incorporar ciertos mantras en nuestra vida diaria puede ofrecer una perspectiva renovada y una guía para enfrentar estos desafíos con mayor claridad y propósito.

Mantra, del sánscrito, significa pensamiento, son sílabas, palabras o frases sagradas, que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad o como apoyo de la meditación, según la Real Academia Española (RAE).

Estas frases o afirmaciones que nos ayudan a centrarnos, motivarnos y mantenernos alineados con nuestros valores y objetivos. Al adoptar y reflexionar sobre mantras clave, podemos cultivar una mentalidad positiva y resiliente, lo cual es fundamental para navegar con éxito las complejidades de la vida adulta.

Mantras para vivir mejor la vida adulta

Alégrate por este momento. Este instante es tu vida

Esta reflexión es una hermosa manera de recordar que cada etapa de la vida tiene su propio valor y significado. Cumplir 40, 50, 60 o más años es un logro y una oportunidad para reflexionar sobre lo vivido y aprovechar cada día como un regalo.

Esta perspectiva te anima a valorar y aprovechar cada momento, apreciando la vida en lugar de lamentar el paso del tiempo.

La felicidad no es algo que ya viene preparado. Viene de tus propias acciones

Esto significa que la felicidad no es algo que simplemente recibimos sin esfuerzo. Es el resultado de nuestras propias decisiones y comportamientos. Tú eres el dueño de tus actos y tienes el control sobre cómo reaccionas a las situaciones que enfrentas. Eres tú quien decide cuánto te afectan o no las cosas que te suceden. En última instancia, la decisión de ser feliz recae en ti mismo.

Este enfoque enfatiza la importancia de la responsabilidad personal y el poder de las elecciones individuales en la búsqueda de la felicidad.

Nunca digas que eres demasiado viejo

No debemos limitarnos por nuestra edad. Hay una diferencia entre los años que hemos vivido y cómo nos sentimos. Aunque no podemos controlar el paso del tiempo, sí podemos cuidar nuestra salud mediante una buena dieta, ejercicio regular y manteniendo una actitud positiva.

Ser optimista y alegre tiene un impacto significativo en nuestra vida, contribuyendo a nuestro bienestar general.

No hay mejor riqueza que nuestra salud

La salud es el recurso más valioso que poseemos. No debemos asumir que, al envejecer, nuestro cuerpo y mente se deteriorarán inevitablemente. Si nos amamos a nosotros mismos y a nuestra familia, debemos prestar especial atención a nuestra mente y cuerpo.

Esto implica adoptar hábitos saludables, como una buena alimentación, ejercicio regular, y mantener una mentalidad positiva. Al cuidar nuestra salud, podemos disfrutar de una vida más plena y activa, demostrando nuestro amor y compromiso hacia nosotros mismos y nuestros seres queridos.

Come de forma saludable

Para lograrlo, es importante llevar una dieta balanceada que proporcione los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Sin embargo, también es fundamental permitirnos disfrutar de ciertos caprichos de vez en cuando.

Prueba alimentos que no hayas comido antes y explora platillos exóticos. Si aún no lo has hecho, aprende a cocinar. Cocinar tus propios alimentos no solo te permite controlar mejor lo que comes, sino que también puede ser una actividad divertida y gratificante que contribuye a tu bienestar mental.

Mantente activo

Debemos mantenernos ocupados tanto física como mentalmente. No se trata solo de hacer ejercicio físico, sino también de mantener la mente estimulada. Encuentra actividades que disfrutes y hazlas con la frecuencia que desees.

Arma un rompecabezas, lee ese libro pendiente que tienes guardado, o visita un museo de manera virtual a través de Internet. Estas actividades no solo te mantendrán activo, sino que también contribuirán a tu bienestar general, ayudándote a mantenerte positivo y productivo.

El dinero es importante pero no lo es todo

Aunque el dinero es necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas y proveer para nuestra familia, no debe ser el centro de nuestra vida. Es importante aprender a administrarlo adecuadamente.

Si tienes suficiente dinero, recuerda que no puedes llevártelo contigo cuando mueras. Por lo tanto, si puedes, utiliza el dinero para hacer las cosas que siempre has querido. Esto podría incluir viajar, aprender algo nuevo, o simplemente disfrutar de experiencias que te hagan feliz. La idea es vivir una vida plena y significativa, sin obsesionarse con acumular riqueza.

Sigue tu vida como la aventura que siempre soñaste

El ocio y el relajamiento son esenciales para una vida plena, por lo que debemos tener un espíritu de exploración y entusiasmo. Toma ese viaje que siempre quisiste hacer, sal de fin de semana, ve a la playa, al bosque, a esquiar, o a cualquier lugar que desees.

No esperes a que sea demasiado tarde para realizar lo que realmente quieres. La clave es vivir con pasión y no dejar que las oportunidades pasen de largo.

Siempre ve el lado divertido de la vida

No hay fuerza más refrescante que mantenernos positivos. Para lograrlo, podemos ayudarnos de diversas maneras: descansar , escuchar nuestra música favorita, ver películas y reír con tus amigos.

Enfócate en las cosas que te hacen feliz. Mantener una actitud positiva no solo te hará sentir mejor, sino que también tendrá un impacto positivo en tu salud mental y emocional.

Aprende de los pequeños

Es importante ser abiertos ante lo que las nuevas generaciones pueden aportar a nuestras vidas. Comparte tiempo de calidad, conversa, intercambia opiniones. Tal vez encuentres más cosas positivas y valiosas de las que tenías pensadas.

Perdona y olvida

Aunque puede ser complicado dar el primer paso para solucionar una pelea, discusión o malentendido, en ocasiones es necesario dejar las cosas en el pasado y seguir adelante.

El cambio es lo único constante

Debemos aceptar y apreciar el cambio, ya que es una parte inevitable de la existencia. No podemos esperar que todo permanezca igual o se mantenga según nuestras expectativas. En lugar de resistirnos al cambio, la manera de darle sentido a nuestra vida es adaptarnos.

Cuando nos encontremos en un momento difícil es vital recordar que todas las cosas suceden por una razón y seguirán sucediendo, por lo que adaptarse y fluir con el cambio es fundamental para encontrar equilibrio y significado en nuestra vida.

Supera tu miedo a la muerte

La muerte es una parte inevitable de la vida. A pesar de esta certeza, el miedo a morir es algo común y natural. A menudo, nos preocupa cómo nuestra partida afectará a nuestros seres queridos, temiendo que no puedan superar nuestra ausencia. Sin embargo, el tiempo suele tener un efecto curativo y, aunque la pérdida sea dolorosa, nuestros seres queridos encontrarán la manera de seguir adelante.

En lugar de dejar que el miedo a la muerte te paralice, la recomendación es disfrutar cada día al máximo, viviendo el presente con plenitud como si no hubiera un mañana. Al hacerlo, no solo valoras cada momento, sino que también puedes vivir de manera más libre y significativa, liberado del peso del temor a lo inevitable.

Cuenta tus bendiciones

Es importante tomar un momento para agradecer y valorar las cosas buenas en tu vida. Reconocer y apreciar tu existencia y lo que tienes en el presente es fundamental para mantener una perspectiva positiva.

Agradece a Dios, al poder superior en el que crees, o simplemente al universo por las bendiciones que has recibido. Esto incluye cosas como tu familia, pareja, amigos, tener un techo sobre tu cabeza, trabajo, y comida en la mesa. Este acto de gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo y a mantener una actitud agradecida hacia la vida.

El tiempo es oro

Aunque esta frase es muy conocida, su mensaje es tan relevante que a veces la pasamos por alto. El tiempo es un recurso limitado y, a menudo, inestimable. Tú tienes el poder de controlar tu destino y las acciones que tomas. Lo que ya pasó (el ayer) es irrecuperable, y el futuro es incierto, pero el presente es lo que tienes ahora.

Es crucial aprovechar al máximo cada momento y tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos y deseos. Utiliza tu tiempo de manera efectiva para vivir de manera plena y alcanzar lo que realmente quieres, en lugar de desperdiciarlo.