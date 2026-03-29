México

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Servicio Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: El Ángel - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 29 de marzo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 29 de marzo

Refrescos y bebidas energéticas: un riesgo para la regeneración del hígado

El hábito de consumir este tipo de productos en exceso podría traer consecuencias negativas sobre la salud hepática

Refrescos y bebidas energéticas: un riesgo para la regeneración del hígado

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Cada vez más cerca: México se prepara para su tercer anfitrionato de la Copa del Mundo

El reciente encuentro contra Portugal hizo aflorar la pasión de las y los mexicanos por el futbol, así como el ansia por recibir nuevamente al más grande evento de esta disciplina deportiva

Cada vez más cerca: México se prepara para su tercer anfitrionato de la Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

ENTRETENIMIENTO

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

DEPORTES

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Cada vez más cerca: México se prepara para su tercer anfitrionato de la Copa del Mundo

DT Portugal aplaude a México y explica por qué Paulinho tal vez no llegue al Mundial al competir con Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel

México y Portugal igualan sin goles en la reinauguración del Estadio Ciudad de México