“¿Es contagioso?”: repartidor de Rappi cae en broma; así respondió sobre la ‘enfermedad HDMI’ | VIDEO

El hombre quedó totalmente sorprendido por este raro padecimiento. (Captura de pantalla)

Las redes sociales se han convertido en un canal en donde se puede compartir conocimientos sobre diversos temas, pero también donde se muestra el poco conocimiento que se tiene sobre muchos otros. Fue de ésta última forma en la que un tiktoker evidenció a un repartidor de la empresa Rappi a quien le preguntó si sabía algo sobre la ‘enfermedad HDMI’ generando una divertida respuesta.

Por medio de un video en su cuenta, el tiktoker @alex__lip compartió el momento en donde salió a las calles para preguntarle a las personas si conocían a alguien contagiado con este padecimiento o si sabían cuáles son los síntomas de ésta.

Uno de ellos fue un joven trabajador de la aplicación de reparto de comestibles Rappi el cual fue cuestionado sobre cuál sería su reacción si se encontrara con una persona con HDMI y lo llegara a contagiar por cualquier medio.

En el video se muestra al creador de contenido dirigirse a varias personas, pero la respuesta del repartidor fue la que más generó comentarios: “¿Por qué no se hizo las pruebas? (…) Siempre hay que saber si está sano o no. ¡Ya lo tengo! ¿qué puedo hacer?”.

Las personas desconocían totalmente el término por lo que no supieron qué responder. Crédito: TikTok @alex__lip

Internautas bromean con la contestación

La reacción del chico, desinteresada y genuina, hizo que el video llegara a más de 500 mil reproducciones en menos de un día generando sensación entre los usuarios de TikTok quienes bromearon un poco con las respuestas.

Comentarios como: “Yo tengo HDMI , VHS Y USB”, “Es más contagioso el VHS”, “Si me contagia de HDMI podré ver Blu-ray?”, “yo tengo la tipo C”, “a mí me dio la tipo A”, “el DVD es peor que el VHS aunque ya hay tratamiento.” y “así a mí me contagiaron con el infrarrojo”, fueron algunos de los que más se destacaron.

Los usuarios de redes no creían que la persona desconociera el término. (Captura de pantalla)

¿Qué es HDMI?

Aunque para muchos era obvio, en los comentarios también se pudo observar a personas que preguntaban qué es el HDMI dejando las bromas de lado y exponiendo que se trata de un término que no es muy conocido por los jóvenes.

El HDMI (High-Definition Multimedia Interface, por sus siglas en inglés) es un estándar de conexión y transmisión de audio y video de alta definición. Fue desarrollado para permitir la transmisión de datos multimedia sin compresión entre dispositivos electrónicos. Aquí hay algunos puntos clave sobre HDMI:

Transmisión de Alta Definición : HDMI puede transmitir tanto audio como video de alta definición mediante un solo cable, lo que simplifica las conexiones entre dispositivos y reduce la cantidad de cables necesarios.

Calidad de Audio y Video : Admite resoluciones de video de hasta 4K y más, así como múltiples formatos de audio, incluidos los formatos de audio envolvente (surround sound).

Protección de Contenidos: Incorpora tecnología de protección de contenido digital de alta definición (HDCP), que ayuda a prevenir la copia no autorizada de contenido digital.

Estos cables permite reproducir contenido multimedia de alta calidad, ideal para películas y videojuegos. (Copilot)

Compatibilidad : Es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo televisores, monitores, reproductores de DVD y Blu-ray, consolas de videojuegos, computadoras, cámaras digitales, y más.

Versiones : Desde su introducción, HDMI ha pasado por varias actualizaciones y versiones, cada una con mejoras en la velocidad de transmisión y nuevas capacidades. Algunas de las versiones más comunes incluyen HDMI 1.4, HDMI 2.0 y HDMI 2.1.

Conectores : Existen varios tipos de conectores HDMI, siendo el más común el tipo A (estándar), pero también existen el tipo C (mini HDMI) y el tipo D (micro HDMI) para dispositivos más pequeños.

Conectividad y Adaptabilidad: HDMI permite la transmisión de señales a largas distancias sin pérdida significativa de calidad, y existen adaptadores y conversores para conectarlo con otros tipos de interfaces como DVI y DisplayPort.