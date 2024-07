Gabriel Soto e Irina Baeva tomaron terapia de pareja por mucho tiempo: “Intentamos salvar la relación”

Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016. En 2021 se comprometieron, pero nunca concretaron sus planes de boda. (@gabrielsoto)

Gabriel Soto e Irina Baeva han concluido su relación de más de cinco años, según anunció recientemente el actor mexicano en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”.

Dicho comunicado causó gran revuelo, pues la pareja era una de las más solidas y estables en el medio artístico mexicano.

Los ex novios vivieron uno de los romances más mediáticos del espectáculo mexicano (Foto: Instagram/@irinabaeva)

Pese a que no reveló los motivos del fin de su romance en el comunicado, ahora Soto ofreció detalles sobre las razones de la ruptura, subrayando que la relación ya enfrentaba problemas desde hace tiempo.

En un encuentro con distintos medios de comunicación, el galán de telenovelas explicó que ambos intentaron resolver sus diferencias a través de terapia de pareja pero finalmente no lograron salvar la relación.

“No como tal, pero sí ya llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender en cierto modo y ya teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias”

Pese a los intentos por resolver sus problemas y a pesar de no haber una separación formal previa, Soto afirmó que la convivencia diaria se volvió tensa y decidieron terminar en buenos términos después de tanto tiempo juntos.

Gabriel Soto destapó que ya llevaba tiempo tratando de salvar su relación con terapia psicológica (Portada: Jovany Pérez, Infobae México)

“Fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación”, expresó el actor de Mi camino es amarte y Vencer la culpa.

Añadió que “terminamos en buenos términos, creo que sí hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra, yo le deseo siempre lo mejor y finalmente es una relación que duró mucho tiempo”.

Soto también hizo un llamado a no involucrarlo en rumores y polémicas externas, mencionando que prefiere enfocarse en su trabajo y en el amor de sus hijas.

Gabriel planea enfocarse "en el amor de sus hijas" tras su ruptura con Irina (Foto Instagram: @geraldinebazan // @gabrielsoto)

“Yo no me puedo hacer responsable por lo que digan los demás, voy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en mi trabajo”, afirmó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos internautas criticaron al actor, recordando la manera en que terminó su relación con Geraldine Bazán, madre de sus hijas, y las especulaciones alrededor de una posible infidelidad con Irina Baeva en aquel entonces, las cuales han sido calificadas como rumores sin fundamento.