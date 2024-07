Wendy Guevara pide que le den trabajo a José Luis Reséndez para que “no se meta en la vida de los demás”

Wendy Guevara manda a trabajar a José Luis Reséndez. (Fotos: YouTube / Instagram)

Mucha controversia se ha desatado entre Wendy Guevara y el actor José Luis Reséndez, quien fuera famoso durante inicios del milenio por su participación en diversas telenovelas. El actor ha criticado duramente al equipo de Las Perdidas, después que se revelaran supuestas actitudes pedófilas en algunos videos en donde Paola Suárez habla de menores de edad.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Reséndez se enfadó y se preguntó por qué Televisa habría de abrirle las puertas a personas con valores contrarios a los de la empresa. Lo anterior refiriéndose claramente a Guevara.

“No logro entender cómo es posible que Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia, donde me dieron la maravillosa oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme, donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron”, escribió.

En otro posteo en la mencionada red social, el actor aseguró que el contenido de estos personajes era “degenerado”. Llamándolos, además, individuos “descompuestos”.

“Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su degenerado contenido”, afirmó.

Wendy Guevara responde

Si bien, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos con anterioridad ya había reaccionado a los comentarios del actor, fue en un evento reciente en donde se le preguntó de nueva cuenta por él y pidió que le dieran trabajo.

“No conozco al señor. Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos”, especificó la creadora de contenido.

En el video compartido por Mitch de Chismeyuber en TikTok, Wendy pidió que le fuera bien y que le dieran trabajo ya que, si lo tuviera no tendría tiempo de meterse o comentar sobre la vida de los demás.

“Que le vaya bien y le den trabajo, porque está muy molesto. Y es como te digo si tu tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para estar peleando y meterte en la vida de otras personas, ahí podemos ver cómo está en su vida”, dijo Guevara.

La creadora de contenido se encuentra inmersa en la promoción de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2 y ha negado estar en acuerdo o en desacuerdo con los comentarios de su compañera Paola Suárez.