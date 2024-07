Oscar Burgos ofreció un show el mismo día que murió su mamá por esta razón: “Hay cosas que la gente no entiende”

(Captura YouTube: Jorge Serratos)

Oscar Burgos abrió su corazón para compartir un doloroso momento que atravesó hace algunos años por la muerte de su madre, María Luisa D’ Estéfano, así como la dura decisión que tomó en cuanto sus familiares le compartieron esta lamentable noticia.

Fue en una entrevista que concedió para el podcast ‘Sinergéticos’, donde recordó esa cruda experiencia que atravesó con la intención de reflexionar sobre la importancia del compromiso en cualquier ámbito de la vida, así como las enseñanzas que los padres heredan a sus hijos.

“Cuando te comprometes das tu vida, que fue lo que yo hice. Cuesta (...) Hay cosas que la gente no puede entender”, comenzó.

Como un ejemplo de la importancia del compromiso en el ámbito laboral, Burgos recordó cuando tuvo que ofrecer un espectáculo en Monterrey el mismo día que su madre perdió la vida.

“A ver, te avisan que tu mamá se murió a las 6 de la tarde y tú decides dar un show a las 10 de la noche, y al día siguiente tomar un avión para tomar el velorio. Sí, porque estoy muy comprometido”, contó.

De acuerdo con el comediante mexicano, decidió no cancelar el espectáculo porque sus fans ya habían comprado sus entradas y consideró que sería una falta de compromiso laboral de su parte. Asimismo, explicó que no compartió la lamentable noticia con el público que acudió ese día porque considera que era un tema personal que no podía externar sobre el escenario.

“En el lugar había 300 personas que habían pagado un cover, estaba sold out. Ellos no tienen la culpa que se haya muerto mi mamá. Yo voy, doy el show, no digo nada”, comentó.

Incluso, aseguró que eso habría querido su madre: “Yo estaba muy comprometido, mi mamá siempre me lo enseño. Yo creo que si le hubiera dicho: ‘Mamá, voy a tu velorio o voy al trabajo’ me hubiera dicho ‘Ve a tu trabajo y luego vas a mi velorio’. Estás comprometido con tu carrera, no puedes faltar, no puedes quedarle mal al empresario, al público, por cuestiones personales”.

Oscar Burgos no comentó nada más al respecto, pero sí habló sobre los momentos más duros que ha enfrentado a los largo de su vida, principalmente cuando comenzó su carrera artística, así como la primera vez que consumió marihuana, pues tan sólo tenía 12 años de edad, y lo duro que puede ser alcanzar la fama a una corta edad.