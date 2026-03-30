Profeco comparte recomendaciones para los vacacionistas en Semana Santa

Reservar transporte, hospedaje y paseos con anticipación ayuda a evitar aumentos de precio y falta de disponibilidad en vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió em un comunicado una serie de recomendaciones para quienes planean viajar durante Semana Santa, con el objetivo de garantizar vacaciones seguras e informadas.

El organismo subrayó la importancia de definir el presupuesto disponible y revisar las formas de pago, como tarjeta de débito, crédito o compras a meses sin intereses, antes de buscar y reservar servicios turísticos.

Entre las sugerencias de Profeco destaca anticipar la contratación de transporte, hospedaje, renta de autos o paseos, ya que los precios suelen aumentar y la disponibilidad puede disminuir conforme se acerca la fecha del viaje. La procuraduría añadió que es necesario comparar precios en distintas opciones de alojamiento y consultar las condiciones de cancelación antes de cerrar cualquier trato.

Revisar el estado mecánico del automóvil y de las llantas, incluida la de refacción, garantiza traslados seguros en carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes viajan en avión, la procuraduría pidió verificar el destino, número de vuelo, horarios, equipaje permitido y restricciones para evitar contratiempos. En el caso de automóviles particulares, recomendó revisar el estado mecánico del vehículo y las llantas, incluyendo la de refacción.

El organismo puso a disposición su herramienta digital “Buró Comercial” donde los consumidores pueden consultar antecedentes sobre agencias de viajes, líneas aéreas y hoteles. También advirtió que, previo a firmar cualquier contrato, es obligatorio leer todo el documento y preguntar sobre posibles dudas.

Profeco enfatizó que ningún proveedor está autorizado a condicionarle o negarle un servicio por razones de raza, religión, sexo, situación económica, origen nacional, orientación sexual o discapacidad. Si se detecta alguna transgresión o incumplimiento, la procuraduría habilitó denuncias a través del Teléfono del Consumidor, redes sociales, así como en correos electrónicos.

Los mejores guantes de látex según la Profeco

El estudio de Profeco incluyó once modelos de guantes de látex para uso doméstico y analizó su resistencia ante sustancias químicas comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado mexicano existen diferencias de precio de hasta 78 pesos entre modelos de guantes de látex con características similares, según un estudio realizado por la Profeco. Este análisis dirigió su atención a la protección de la piel durante actividades domésticas, priorizando la calidad y el bienestar del usuario ante la exposición a sustancias químicas comunes en la limpieza del hogar.

El informe divulgado identificó, por ejemplo, que los guantes de la marca Aurrera tienen un costo aproximado de 22 pesos, mientras que los de la marca Scrub Daddy alcanzan los 100 pesos.

La dependencia detalló que tal diferencia de precio no necesariamente implica un rendimiento superior, ya que en las pruebas generales ningún modelo recibió la calificación de “Excelente”. Los modelos evaluados mostraron un desempeño similar al superar pruebas de hermeticidad y resistencia al contacto con seis sustancias químicas utilizadas frecuentemente en el hogar, conforme a los resultados del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Entre las pruebas estaban criterios como la calidad de los acabados, información comercial, dimensiones de talla, espesor, longitud, resistencia química, alargamiento antes de la ruptura y resistencia a la tensión, de acuerdo con Profeco. La institución examinó once modelos de guantes de látex para uso doméstico.

Durante la revisión al cumplimiento de regulaciones, Profeco señaló irregularidades en dos modelos vinculadas a la NOM-050-SCFI-2004, que regula el etiquetado comercial. Uno de los casos corresponde a los guantes HDX, que presentan una leyenda confusa junto a su contenido al indicar “11 mil”, expresión que puede inducir a error al consumidor. Del mismo modo, los guantes Scotch Brite muestran la leyenda “Validez: 1 año”, cuando la norma exige especificar una fecha de caducidad clara.