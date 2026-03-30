México

Profeco comparte recomendaciones para los vacacionistas en Semana Santa

El organismo exhortó a la población a preparar su presupuesto y revisar formas de pago, entre otras sugerencias

Guardar
Vista de una playa de arena blanca con palmeras altas, un mar turquesa con olas y una torre de salvavidas roja y blanca bajo un cielo azul.
Reservar transporte, hospedaje y paseos con anticipación ayuda a evitar aumentos de precio y falta de disponibilidad en vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió em un comunicado una serie de recomendaciones para quienes planean viajar durante Semana Santa, con el objetivo de garantizar vacaciones seguras e informadas.

El organismo subrayó la importancia de definir el presupuesto disponible y revisar las formas de pago, como tarjeta de débito, crédito o compras a meses sin intereses, antes de buscar y reservar servicios turísticos.

Entre las sugerencias de Profeco destaca anticipar la contratación de transporte, hospedaje, renta de autos o paseos, ya que los precios suelen aumentar y la disponibilidad puede disminuir conforme se acerca la fecha del viaje. La procuraduría añadió que es necesario comparar precios en distintas opciones de alojamiento y consultar las condiciones de cancelación antes de cerrar cualquier trato.

Primer plano de un hombre con chaqueta vaquera cargando un bolso beige y marrón en el baúl abierto de un SUV gris; dos mochilas ya están dentro.
Revisar el estado mecánico del automóvil y de las llantas, incluida la de refacción, garantiza traslados seguros en carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes viajan en avión, la procuraduría pidió verificar el destino, número de vuelo, horarios, equipaje permitido y restricciones para evitar contratiempos. En el caso de automóviles particulares, recomendó revisar el estado mecánico del vehículo y las llantas, incluyendo la de refacción.

El organismo puso a disposición su herramienta digital “Buró Comercial” donde los consumidores pueden consultar antecedentes sobre agencias de viajes, líneas aéreas y hoteles. También advirtió que, previo a firmar cualquier contrato, es obligatorio leer todo el documento y preguntar sobre posibles dudas.

Profeco enfatizó que ningún proveedor está autorizado a condicionarle o negarle un servicio por razones de raza, religión, sexo, situación económica, origen nacional, orientación sexual o discapacidad. Si se detecta alguna transgresión o incumplimiento, la procuraduría habilitó denuncias a través del Teléfono del Consumidor, redes sociales, así como en correos electrónicos.

Los mejores guantes de látex según la Profeco

Una mano con guante amarillo cepilla la resistencia eléctrica de un horno apagado con un cepillo de dientes. Las paredes internas del horno están sucias.
El estudio de Profeco incluyó once modelos de guantes de látex para uso doméstico y analizó su resistencia ante sustancias químicas comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado mexicano existen diferencias de precio de hasta 78 pesos entre modelos de guantes de látex con características similares, según un estudio realizado por la Profeco. Este análisis dirigió su atención a la protección de la piel durante actividades domésticas, priorizando la calidad y el bienestar del usuario ante la exposición a sustancias químicas comunes en la limpieza del hogar.

El informe divulgado identificó, por ejemplo, que los guantes de la marca Aurrera tienen un costo aproximado de 22 pesos, mientras que los de la marca Scrub Daddy alcanzan los 100 pesos.

La dependencia detalló que tal diferencia de precio no necesariamente implica un rendimiento superior, ya que en las pruebas generales ningún modelo recibió la calificación de “Excelente”. Los modelos evaluados mostraron un desempeño similar al superar pruebas de hermeticidad y resistencia al contacto con seis sustancias químicas utilizadas frecuentemente en el hogar, conforme a los resultados del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Entre las pruebas estaban criterios como la calidad de los acabados, información comercial, dimensiones de talla, espesor, longitud, resistencia química, alargamiento antes de la ruptura y resistencia a la tensión, de acuerdo con Profeco. La institución examinó once modelos de guantes de látex para uso doméstico.

Durante la revisión al cumplimiento de regulaciones, Profeco señaló irregularidades en dos modelos vinculadas a la NOM-050-SCFI-2004, que regula el etiquetado comercial. Uno de los casos corresponde a los guantes HDX, que presentan una leyenda confusa junto a su contenido al indicar “11 mil”, expresión que puede inducir a error al consumidor. Del mismo modo, los guantes Scotch Brite muestran la leyenda “Validez: 1 año”, cuando la norma exige especificar una fecha de caducidad clara.

Temas Relacionados

ProfecoSemana SantaVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

La UNAM apuesta por la micromovilidad eléctrica en la CDMX

Especialistas apuntan a vehículos ligeros y materiales avanzados para transformar los traslados urbanos

La UNAM apuesta por la micromovilidad eléctrica en la CDMX

Con imágenes de películas de Studio Ghibli, CDMX invita a cuidar el aire en temporada seca-caliente

“Súmate al cambio”, fue el lema que utilizó el Gobierno de la Ciudad de México a la población de la capital del país con algunos momentos de filmes como ‘El increíble castillo vagabundo’ y ‘El viaje de Chihiro’

Con imágenes de películas de Studio Ghibli, CDMX invita a cuidar el aire en temporada seca-caliente

Así funcionaba la estafa de la Tía Paty en Nuevo León; los responsables fueron detenidos

La operación desmanteló un esquema de amenazas y extorsión digital que impactó a usuarios de redes sociales en la región

Así funcionaba la estafa de la Tía Paty en Nuevo León; los responsables fueron detenidos

Clima en Cancún: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Cancún: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de marzo

Clima en Acapulco de Juárez: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Acapulco de Juárez: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a jefe de célula del CJNG por disparar más de 200 veces contra agentes de seguridad en Guanajuato

Sentencian a jefe de célula del CJNG por disparar más de 200 veces contra agentes de seguridad en Guanajuato

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Belinda simula asalto en microbús de la CDMX: “Ya se la saben, carteras y celulares”

Belinda simula asalto en microbús de la CDMX: “Ya se la saben, carteras y celulares”

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

DEPORTES

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular