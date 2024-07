¡Luis Miguel y Aracely Arámbula son suegros! ‘La Chule’ rompe el silencio sobre el romance de su hijo Miguel

Fotos: Cuartoscuro

Ya pasaron 15 años desde que Luis Miguel y Aracely Arámbula terminaron su romance sin ninguna explicación. Durante todo ese tiempo, ambos han protagonizado varios escándalos relacionados con su historia de amor y acuerdos sobre sus hijos en común, Miguel y Daniel, quienes se han mantenido lejos de los reflectores hasta el momento.

Existe muy poca información sobre los hijos menores del ‘Sol de México’, incluso se desconoce cómo luce actualmente. No obstante, la protagonista de ‘Perfume de Gardenia’ decidió compartir un poco sobre la vida privada de su hijo mayor, Miguel, en un reciente encuentro con medios. No sólo confirmó que tiene 17 años, también reveló que tiene novia.

“Tengo una nuera hermosa. Estoy muy feliz, diría mi papá, soy la más alcahueta. Disfruto que mi hijo sea muy feliz, que me lo quieran es lo más bonito para mí... que me los quieran, porque son dos, pero nada más uno tiene novia”.

Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas está circulando entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

‘La Chule’ no profundizó en detalles, pero aseguró que conoce a la familia de la primera novia de su hijo Miguel y hasta reveló su nombre.

“Conozco muy bien a la novia, a sus papás (....) Es una niña que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella, así que amo a mis niños y yo siempre los voy a apoyar en todo lo que quieran hacer, me siento muy orgullosa de ellos”, dijo ante las cámaras de Ventaneando.

Finalmente, comentó que no se considera una madre celosa, pues su único interés es que sus dos hijos sean muy felices.

Miguel cumplió 13 años el 1 de enero y Aracely lo felicitó vía Instagram (IG: aracelyarambula)

Las declaraciones de Aracely Arámbula retumbaron en redes sociales, donde varios internautas lamentaron que los menores permanezca en incognito, así como la ausencia de Luis Miguel en todo su crecimiento. Cabe recordar que los artistas se separaron cuando sus hijos eran bebés.

- “Y para que dice que ya tiene novia, si nadie conoce a sus hijos.”

- “Siempre hablando de los hijos para que la gente la voltee a ver.”

- “No haya ni como nombrar a Luis Miguel y él no, en el mundo los hace como si no existieran, como si no hubieran nacido.”