Ucranianas revelan cuáles son las desventajas de tener un novio mexicano

Dos mujeres ucranianas revelaron las desventajas que tienen los novios mexicanos. Crédito: TikTok/@ulinana_ucraniana

Dos mujeres ucranianas compartieron su opinión acerca de las desventajas que los hombres mexicanos tienen como novios, ya que al ser originarios de distintas regiones, los choques culturales pueden complicar la interacción entre ambos.

Las personas extranjeras han encontrado en México un sitio lleno de encantos y son cada vez más quienes visitan el país desde lugares remotos del mundo para establecerse o simplemente para conocer los lugares más turísticos para adentrarse a nuestra cultura, como lo son los ciudadanos de Ucrania.

En esta ocasión, dos mujeres originarias de dicho país compartieron su opinión respecto a los hombres mexicanos. Ambas coincidieron que uno de los principales problemas es que suelen ser posesivos, aunque no quisieron profundizar en las razones por las que creen esta es una característica generalizada en los habitantes del país.

Además, comentaron que la principal desventaja es que la mayoría de los hombres suelen ser muy “machistas”, sin embargo, a pesar de tener esta forma de ser, también deberán ser aprobados por las madres de sus novias ucranianas, quienes decidirán si su relación puede continuar o no.

La última de las desventajas que tienen los mexicanos, según las ucranianas, es que suelen pensar que las mujeres deben “estar en la cocina”, esto haciendo referencia a que consideran que deben encargarse solo del hogar.

Por su parte, los usuarios no dudaron en compartir sus comentarios respecto a las opiniones de las jóvenes ucranianas:

“No todos somos así, a menos que no sepan escoger a un hombre”; “Todo depende de la mentalidad de la persona que se elige”; “Yo ya pasé por eso, ya no tengo esas desventajas”, entre otros.

Sin embargo, en un segundo video las mujeres también compartieron las ventajas que tienen los hombres mexicanos, entre las que destacó la seguridad y atención.

“Vas a sentir como un banco en Suiza: muy segura. Si alguna vez te olvidas de tu contraseña, no te preocupes, él las tendrá. No tendrás que volver a cargar nada cuando vas de shopping. Tendrás tu propio detective. Serenatas no te faltarán cuando algo salga mal. Tendrás una relación picante (como un Tabasco)”, comentaron las mujeres.

Por su parte, los usuarios de TikTok, red social en la que compartieron sus videos, no dudaron en comentar sus opiniones, entre las que destacaron los hombres al sentirse identificados con el punto de vista de las mujeres ucranianas.

“Así es, los de México somos bien caballerosos”; “Así somos nosotros los mexicanos”; “Parece chiste, pero es la realidad”; “Nosotros los mexicanos somos los mejores”, entre otros.

Las mujeres señalaron que una de las desventajas es que los hombres creen que su lugar "está en la cocina", mencionando que solo deben realizar actividades del hogar. Crédito: TikTok/@ulinana_ucraniana