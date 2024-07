“Se rompió Windows”: mexicanos reaccionan con MEMES tras la caída global de Microsoft en México hoy 19 de julio

(X)

Microsoft se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales este viernes 19 de julio debido a un fallo informático que ocasionó afectaciones a nivel mundial. De acuerdo con los últimos reportes de la empresa, los problemas en su sistema operativo no están relacionados con un hackeo o un ciberataque, sino de un error en la actualización de la firma de ciberseguridad: CrowdStrike.

George Kurtz, CEO de CrowdStrike, confirmó que esta falla global de Microsoft se debe a una actualización fallida para Windows y descartó un ciberataque.

Microsoft aseguró que se encuentra trabajando en solucionar el problema en su sistema operativo, no obstante, informó que arreglar este fallo podría tardar varias horas. Incluso, el impacto residual podría seguir afectando sus servicios y aplicaciones más del tiempo considerable.

Asimismo, se dio a conocer que los dispositivos pueden regresar a su estado habitual si se reinician en varias ocasiones.

“Hemos recibido comentarios de los clientes de que pueden ser necesarios varios reinicios (se han informado hasta 15), pero la opinión general es que los reinicios son un paso eficaz”, declaró la compañía a través de la página Azure.

En caso de que esta medida no funcione, se recomienda restaurar la copia de seguridad que se guardó el 18 de julio.

Debido a que Microsoft es una empresa de talla mundial, afectó varias compañías con presencia en México. Un claro ejemplo son las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues muchas trabajan con este sistema operativo, por lo que no lograron acceder a la información sobre los sus vuelos programados para este viernes 19 de julio.

De acuerdo con la información que han compartido varias personas que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no pueden abordar sus vuelos porque los operadores no encuentran sus nombres en las listas de viajeros o no pueden acceder a la información relacionada con sus vuelos.

Toda esta situación desató un sinfín de comentarios burlescos y memes en redes sociales, pues la falla global en el sistema operativo de Microsoft provocó daños en muchas áreas y esto resaltó el impacto que tiene actualmente en la sociedad.

- “El mundo: se cayó Windows. No podemos operar, facturar, vender, hacer despachos, nada!!!!”

- “Mientras tanto en la sede de Microsoft”

- “Se rompió Windows”

- “Cuando su computadora portátil de trabajo está absolutamente bien durante una interrupción global de Microsoft”