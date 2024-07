Rusa que vive en México acusa a Alfredo Abundis, exnovio de Irina Baeva, de acoso: “Me asusté”

Alfredo Abundis tuvo una relación amorosa con Irina Baeva hace más de una década. (TikTok: @xenia.reina.mx)

Alfredo Abundis, mexicano ingeniero en electrónica, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales este 2024 por su romance con Irina Baeva. Su identidad quedó al descubierto después de que la actriz habló sobre su historia de amor en una entrevista y los internautas no descansaron hasta encontrarlo.

En cuanto alguien encontró sus redes sociales, Alfredo Abundis comenzó a hablar públicamente sobre su romance con Irina Baeva, concedió entrevistas para varios medios de comunicación y hasta acudió a una presentación de la polémica obra que protagoniza su exnovia: ‘Aventurera’.

La joven asegura que recibió mensajes 'subidos de tono' por parte del primer novio mexicano de Irina Baeva TikTok: @xenia.reina.mx

Tiktoker rusa expone presunto acoso de Alfredo Abundis

El exnovio de Irina Baeva concedió una entrevista para Xenia Reina, una tiktoker rusa que reside en México y que en las últimas semanas ha ganado popularidad en la famosa plataforma de videos por contar la historia de éxito de su compatriota.

Después de que Xenia publicó la charla en TikTok, lanzó otro video donde contó cómo fue su experiencia y de inmediato llamó la atención de los internautas, pues describió situaciones de acoso cibernético.

“Mientras yo realizaba la entrevista, recibí mensajes por parte de Alfredo subidos de tono, por así decirlo. Y la verdad es que me hicieron pensar en cancelar la entrevista, tenía muchísimas dudas. No les voy a contar qué es lo que tenían esos mensajes porque al final de cuentas sería una violación a la privacidad de Alfredo, pero la verdad es que me asustaron”, contó.

Le dio posada cuando se mudó a México (X: @Elegido123_)

“Una vez me escribió: ‘Soy cariñoso y pido mucho sexo’. Eso fue lo más ligerito que me escribió y eso que yo nunca le di motivo para hacer eso. Yo simplemente le dije que lo admiraba mucho por su dignidad, por su decencia como hombre y dije que me cayó super bien en la entrevista en YouTube que le hicieron antes.”

Xenia confesó que tenía contemplado entrevistar a Abundis en su casa para poder controlar el sonido y la luz, pero cambió de opinión cuando comenzó a recibir este tipo de mensajes. Entonces, decidió continuar con la charla en un parque bajo la vigilancia de una persona de confianza.

“Era muy tímido, reservado, nunca me hizo nada en la vida real ni tocarme ni acosarme en la vida real. Me dio la impresión que solo es valiente en internet”, dijo.

Recorrieron varias zonas turísticas del país. (X: @Elegido123_)

Finalmente, Xenia puso sobre la mesa la posibilidad de que Alfredo Abundis no extraña a Irina Baeva, sino que se encuentra en búsqueda de su reemplazo. Asimismo, se solidarizó con la actriz.

Alfredo Abundis niega señalamientos de acoso

Tras lo sucedido, el programa ‘En Shock’ se puso en contacto con el exnovio de Irina Baeva para cuestionarlo al respecto y esta fue su respuesta: “Si mandó mensajes pero a manera de broma”.