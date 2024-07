Este es el estado de México que tiene más playas contaminadas y es el peor para vacacionar

Aquí están las playas más contaminadas de todo México.

México es un país de increíbles atractivos: sus hermoso pueblos mágicos, su deliciosa gastronomía, su música y su cultura y también sus impresionantes playas. Tenemos dos océanos y una gran cantidad de destinos turísticos que son visitados no sólo por nacionales, sino también por extranjeros de todo el mundo.

Las azules aguas y arena dorada de las playas de México convierten al país en el sueño de muchísimos turistas. No obstante, aunque belleza no le faltan, algunos mares no cumplen con las reglas necesarias para nadar en ellos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó un estudio en las playas mexicanas y concluyó que el 93.8% de estas son aptas para el uso recreativo de los bañistas. Hay playas protegidas de México, como Balandra, ubicada en Baja California; no obstante, otras no gozan de esta cualidad y están bastante contaminadas.

Veracruz es el estado de México que tiene las playas más contaminadas de todo el país. El monitoreo realizado en las aguas de esta entidad revelan que hay unas nueve playas que no cuentan con el nivel permitido de enterococos.

Veracruz, el destino turístico de México con más playas contaminadas Foto: Cuartoscuro | Instagram/@alemao.luna

Estas son: Playa Antón Lizardo, Playa Santa Ana, Playa Tumbao, Playa Mocambo, Playa Gaviota, Playa Pelícano, Playa La Bamba, Playa Regatas y Playa Balzapote. Así que ya lo sabes, si vas a vacacionar este 2024 a Veracruz, mejor no bañarse en estos mares.

Además, hay otras nueve playas en México que no están permitidas para el uso recreativo, aunque están fuera de Veracruz. Estas son: Playa Tijuana yu Playa Tijuana, en Baja California; Playa La Audiencia y Playa Santiago en Colima; Playa Oasis en Jalisco; Playa La Bocana, Playa Puerto Angelito y Playa Principal en Oaxaca. Toma tus precauciones.

Los lugares más bonitos para visitar en Veracruz

A pesar de la contaminación de algunas playas, Veracruz es un estado repleto de diversidad natural, histórica y cultural. Estos son algunos de los más bellos:

El fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, construido por los españoles.

San Juan de Ulúa : Esta histórica fortaleza y prisión, situada en el puerto de Veracruz, ofrece un fascinante recorrido por la historia colonial del país. Sus muros guardan relatos que datan del periodo virreinal hasta la independencia.



Los Tuxtlas : Esta región es conocida por su vegetación exuberante y su biodiversidad. El Parque Ecológico Nanciyaga es uno de los puntos destacados, ofreciendo senderos y observación de flora y fauna locales.



Cascada de Texolo : Ubicada en el pintoresco municipio de Xico, esta cascada es un espectáculo visual. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por la selva y la vista panorámica desde los miradores.



Veracruz Puerto : La capital del estado es un vibrante centro de cultura y entretenimiento. El Malecón ofrece vistas impresionantes del puerto y el golfo, mientras que el Acuario de Veracruz es uno de los más grandes de América Latina, ideal para familias.



Costa Esmeralda : Situada al norte, esta franja costera se destaca por sus playas de arena dorada y aguas claras. Es un destino popular para quienes buscan relajarse y disfrutar de actividades acuáticas.



Xalapa : Conocida como la “Atenas Veracruzana”, es la capital del estado. Aquí se encuentra el Museo de Antropología de Xalapa, que alberga una vasta colección de arte precolombino. También es famosa por su clima templado y sus jardines botánicos.



Catemaco : Este destino es célebre por su lago y sus tradiciones esotéricas. Las excursiones en barco permiten explorar sus islas, como la Isla de los Monos, y conocer su historia mística.



El Pico de Orizaba: Conocido también como Citlaltépetl, es la montaña más alta de México y un destino icónico para los amantes del montañismo. La cumbre ofrece vistas impresionantes y reto para los escaladores.



Estos lugares destacan por su diversidad y atractivo, ofreciendo una mezcla única de naturaleza, historia y aventura en el hermoso estado de Veracruz.