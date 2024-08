Lalo Trelles y Lorena Cid; la historia del matrimonio con 25 años de diferencia y complicidad en OnlyFans

El matrimonio de Lalo Trelles y Lorena Cid permanentemente capta la atención en redes sociales. (@lorenacid80s)

En las últimas horas, Lalo Trelles se ha posicionado como una de las principales tendencias en X, luego de la filtración de contenido de OnlyFans de su esposa, la presentadora Lorena Cid. El material incluye imágenes y videos sin censura que, de acuerdo con varios tuits, fueron divulgados a través de Telegram, app de mensajería instantánea con normativas laxas sobre el contenido sexual.

La filtración y la inesperada reacción de Lorena Cid, han despertado interés por el matrimonio de Lalo Trelles, quien durante más de 30 años se consolidó como uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México.

Un despido inesperado y su complicidad en OnlyFans

Eduardo Trelles, hijo del icónico entrenador Ignacio Trelles, fue una de las voces más reconocibles de los años 80 y 90 en Televisa. Sin embargo, perdió protagonismo durante las dos siguientes décadas. En 2019, fue desvinculado de la televisora como parte de la fusión de TUDN con Univision Deportes.

Durante la pandemia de 2020, al igual que otras celebridades, Lalo Trelles incursionó en la creación de contenido en redes sociales junto a su esposa. La decisión avivó el interés por su vida personal, debido a que tres años antes el narrador presentó públicamente a Lorena Cid en una revista de prensa rosa.

El comentarista deportivo pidió a sus fans que se suscribieran al OF de su pareja sentimental. (Ilustración: Jovani Pérez)

Entre Lorena Cid y Lalo Trelles hay más de 25 años de diferencia; no obstante, aunque esta brecha generacional propició burlas, el presentador se decía inmune a ellas. “Créeme que todo lo que se publica en Twitter no me afecta en lo más mínimo; tengo claro lo que son las redes sociales y sus efectos. Y como en la botica, hay de todo”, expresó en 2020, durante una charla con el periodista Javier Alarcón para su canal de YouTube.

En junio de 2024, la pareja se volvió tendencia por promover juntos la carrera de Lorena Cid como creadora de contenido en OnlyFans. Contrario a la percepción generalizada que etiquetó a Trelles como un sugar daddy, el periodista dejó en claro que su mujer no era dependiente de él y se apoyaban en proyectos personales.

Trelles ayudó a Lorena Cid a promocionar su cuenta en OnlyFans, plataforma de creación de contenidos sin censura en la que los usuarios pagan por acceder a fotografías y videos de creadores digitales que se quedan con el 80% de las ganancias totales que generan.

Ha sido precisamente el contenido que Lorena Cid comparte en privado en esta plataforma, lo que ha vuelto a posicionarlos como tema de conversación. En uno de los videos que fue filtrado, aparentemente el narrador y su esposa se graban durante una felación.

El audiovisual incluso originó versiones sobre una supuesta infidelidad de parte de Lorena Cib, cuya reacción a la filtración ha abonado a que el tema no pierda vigencia en X. A través de redes sociales, la modelo ha compartido capturas de pantalla de publicaciones sobre el hecho, algunas, con ilustraciones del material filtrado. Su reacción ha generado desconcierto y críticas en X, donde el material filtrado ha sido ampliamente divulgado.

Los internautas no dudaron en posicionar al excomentarista de Televisa como tendencias en redes sociales. (Redes sociales)