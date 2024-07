Hombres armados intimidan con disparos a madres buscadoras en Villa de Coss, Zacatecas

(Foto ilustrativa: Buscadoras de la Frontera Nogales)

Autoridades de Zacatecas informaron que durante una jornada de búsqueda con colectivos de Madres Buscadoras y autoridades federales, sujetos armados accionaron sus armas en el municipio Villa Coss.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó lo sucedido en sus redes sociales, asegurando que “las representantes de los colectivos de búsqueda se encuentran bien y fuera de peligro”.

“Hace unos momentos, durante una jornada de búsqueda de personas en el municipio de Villa de Cos, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, que formaban parte del operativo, identificaron detonaciones de un arma de fuego efectuadas por civiles armados en aquella zona”, escribió el funcionario.

Hasta el momento no se ha aclarado si estas detonaciones fueron directamente contra el personal militar y civil que se encontraba en la zona. Fotografía de archivo de una integrante del colectivo Madres Buscadoras. EFE/Daniel Sánchez

Agregó que las fuerzas de seguridad mantenían un despliegue operativo para reconocer el área y mantener la situación bajo control. Reyes Mugüerza explicó que la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz brindaría mayor información, situación que no ha ocurrido al momento de esta nota.

Hasta el momento no se ha aclarado si estas detonaciones fueron directamente contra el personal militar y civil que se encontraba en la zona o si los disparos sólo se hicieron al aire.

No habrá impunidad por el caso de la madre buscadora Virginia de la Cruz: Fiscalía de Zacatecas

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó la remoción de dos funcionarios de la Dirección General de Servicios Periciales debido al retraso en la entrega del cuerpo de José Alejandro, hijo de la madre buscadora Virginia de la Cruz.

La decisión se tomó después de que surgieran irregularidades en la identificación y entrega del cuerpo del joven, desaparecido desde noviembre de 2023.

Virginia de la Cruz, quien denunció la desaparición de su hijo el 23 de noviembre de 2023, fue informada después de una búsqueda de ocho meses que el cuerpo de su hijo había estado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) desde finales del mismo mes.

Durante una consulta ciudadana sobre la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), expuso con lágrimas: “Mi hijo ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre. Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo. Pero nunca me llamaron”.

El fiscal Camacho Osnaya mencionó que se iniciaron dos investigaciones paralelas. La primera, de carácter penal, involucra el delito de homicidio calificado contra el joven José, destacando la necesidad de identificar y entregar el cuerpo a su familia de manera inmediata.

La segunda, de naturaleza administrativa, se orienta a las irregularidades en el actuar de los servidores públicos implicados. “Se está investigando por parte del órgano interno de control cuál es la actuación del personal de la institución que tiene al usuario”, explicó el fiscal.

Camacho Osnaya también ofreció una disculpa a Virginia de la Cruz y aseguró que no habrá impunidad: “No dejaremos sola a la señora Virginia (...) Este hecho no quedará impune”.

La mujer denunció, en un foro, que su hijo tenía 21 años y que había desaparecido desde el pasado mes de noviembre Crédito: X @Juan_OrtizMX

La situación escaló con la remoción de ambos funcionarios: el director de servicios periciales y el subdirector. Aun cuando uno de estos cambios ya estaba previsto, la complicada circunstancia aceleró el proceso, según comentó Camacho Osnaya.

En diciembre, Virginia de la Cruz, quien tiene una carrera de 25 años como policía, presentó una denuncia por la desaparición de su hijo. Sin embargo, fueron necesarios ocho meses para que le notificaran que el cuerpo de José Alejandro estaba bajo resguardo de la Fiscalía estatal.

El joven José, de 21 años, fue reportado como desaparecido desde el 23 de noviembre de 2023. Según los informes de la Fiscalía, su cuerpo fue ingresado a las instalaciones de servicios periciales el 30 de noviembre, tras haber sido privado de la vida por circunstancias aún no esclarecidas. Este retraso y falta de notificación han generado críticas sobre la gestión y protocolos del Semefo.

En la misma conferencia de prensa, Camacho Osnaya enfatizó la colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que abrió una queja de oficio ante las irregularidades del caso, subrayando: “Creánme que vamos a colaborar con ellos”.

El fiscal se comprometió a acompañar a Virginia de la Cruz en su búsqueda de justicia, asegurando el apoyo incondicional de su institución y enfatizando la promesa de no dejar impune el caso.