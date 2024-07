Plastilina Mosh en el Teatro Metropolitan: fecha y preventa para el regreso de la banda electro rock a los escenarios

La banda ha formado parte de la escena musical alternativa de México desde 1996 (Foto: Archivo)

Plastilina Mosh anunció su regreso a los escenarios con el lanzamiento de su nuevo sencillo Controlemos el fuego (People’s League Version), tras un periodo de inactividad discográfica que data de su último álbum All U Need Is Mosh en 2008.

La banda, integrada por Alejandro Rosso y Jonás González, surgió en Monterrey en 1997 y ha sido una de las agrupaciones más influyentes en la escena musical mexicana.

Su estilo ecléctico abarca influencias que van desde el jazz, rap, rock, hip hop hasta la electrónica, lo que les ha permitido destacar en el ámbito musical. Según medios especializados, han sido nominados al Grammy Latino y a varios premios nacionales.

Entre sus trabajos discográficos se encuentran álbumes como Aquamosh (1998), Juan Manuel (2000), Hola Chicuelos (2006), Tasty + B Sides (2006) y All U Need Is Mosh (2008). Esta extensa discografía refleja la versatilidad y creatividad del dueto a lo largo de su carrera.

La banda no ha lanzado mucha música en los últimos años, pero han mantenido su sitio en la escena (Foto: Archivo)

La propuesta musical de la banda formada en 1996 es una fusión de diversos géneros, lo que les ha otorgado un sonido distintivo y una gran popularidad en la escena musical latinoamericana.

Su álbum debut, Aquamosh, tuvo un gran impacto con éxitos como Mr. P. Mosh, Afroman y Monster Truck, y fue aclamado por la crítica, que los encumbró dentro de la llamada “Avanzada regia” de finales de los 90.

Sus álbumes siguientes continuaron explorando diversos estilos y consolidando su fama.

Tras un largo periodo de ausencia en cuanto a nuevos lanzamientos, en 2018 regresaron con Jopóm, un álbum que refleja su evolución musical sin perder la esencia que los caracteriza.

Además de su trabajo en estudio, Plastilina Mosh ha sido parte de importantes festivales y ha realizado giras tanto nacionales como internacionales, manteniendo su relevancia en la industria musical más de dos décadas después de su formación.

Cuándo será el concierto de Plastilina Mosh en el Teatro Metropolitan

El regreso de Plastilina Mosh a los escenarios incluye una presentación en vivo que se llevará a cabo el 21 de septiembre en el Teatro Metropólitan, donde interpretarán algunos de sus grandes éxitos, además de su más reciente sencillo.

El emblemático escenario del Centro Histórico de la CDMX será el venue donde Jonás y Rosso se reencuentren con su público chilango (Foto: Ocesa)

Preventa de boletos para el concierto de Plastilina Mosh en el Teatro Metropolitan

Los boletos para el regreso a los escenarios chilangos de Plastilina Mosh estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 17 de julio; mientras que la venta general será el 18 de julio en las taquillas del inmueble ubicado en la calle Independencia, en el centro Histórico de la Ciudad der México o a través de la plataforma digital de Ticketmaster.