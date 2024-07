Quién es Silvia Tanús, la diputada de Puebla que pide “educar bien a las hijas para que no tengan que abortar”

Silvia Tanús pidió mejorar la educación sexual para reducir los abortos (X/@silvia_tanus)

Con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el aborto fue despenalizado en Puebla hasta la semana 12.6 de gestación; sin embargo, la diputada Silvia Tanús causó controversia por sus declaraciones afuera del Congreso, esto fue lo que dijo:

“Por favor, eduquen bien a sus hijas en educación sexual para que no tengan que abortar, lo que estamos haciendo no es aprobar que se aborte, si no aprobar que no se penalice, entonces que eduquen bien a sus hijas, valores y todo lo que ellas proclaman”

La mayoría de críticas que surgieron en contra de la diputada fueron porque habría responsabilizado sólo a las mujeres por un embarazo no deseado, además de que el comentario no habría tomado en consideración las fallas de los métodos anticonceptivos y el contexto de cada mujer.

En el marco de la discusión para despenalizar el aborto en Puebla, miembros de organizaciones provida agredieron a diputadas y mujeres a las afueras del Congreso de Puebla, uno de estos hombres habría golpeado a Silvia Tanús |Crédito: @dannychazari / TikTok

Ante esto, Silvia Tanús hizo uso de su cuenta de X para aclarar que también se refería a la educación sexual que deben tener los hombres y a través de una republicación dejó entrever que en realidad la recomendación de “eduquen bien a sus hijas” era para las personas de grupos pro vida.

La diputada que renunció al PRI en enero agregó que hizo su comentario con mucha prisa porque había sido agredida a las afueras del Congreso de Puebla y acababa de pasar por un gran grupo de gente. Cabe señalar que hombres de grupos pro vida golpearon a mujeres feministas y trataron de impedir el paso de los diputados y las diputadas a la sesión.

Así lo expresó Silvia Tanús: “Ya aclaré que hijos e hijas, perdón por no decirlo correctamente pero acaba de salir de bola, donde casi me asfixian (...) el señor de bigote me agredió”. Enmedio de la polémica, muchas personas se preguntaron cuál es el perfil de la diputada.

La aclaración de Silvia Tanús (X/@silvia_tanus)

Silvia Tanús es licenciada en Educación Media Superior, durante 50 años militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y renunció en enero DE 2024 para unirse al equipo de Alejandro Armenta, de Morena.

Durante su tiempo de militancia en el PRI tuvo varios cargos; ocupó posiciones como Secretaria General del Comité Municipal del PRI y Coordinadora General de las Campañas Políticas Electorales de Rafael Cañedo Benítez, quien aspiró a puestos como Diputado Local, Diputado Federal y Presidente Municipal de Puebla.

Tanús también fue Secretaria de Organización y de Operación y Acción Política del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado. Su carrera política se extiende aún más, habiendo servido como Senadora de la República en calidad de suplente, y Diputada Local de la LIV Legislatura, donde fue miembro de la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal, y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Silvia Tanús militó 50 años en el PRI y luego renunció en enero de 2024 para unirse al equipo de Alejandro Armenta (X/@silvia_tanus)

También tuvo el cargo de secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en tres ocasiones, además de ser Subsecretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Su formación académica incluye una licenciatura en Educación Media de la Escuela Normal Superior y una maestría en Educación Superior de la Universidad La Salle.

Además de su carrera política, Tanús cuenta con dos diplomados; uno en Administración Pública Municipal por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el otro en Comunicación Política Simbólica y Marketing Político en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. También cuenta con experiencia docente, pues fue profesora de Educación Primaria en el Benemérito Instituto Normal del Estado.