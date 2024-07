Lenia Batres asegura que no es necesario tener una carrera judicial para ser juez: “Se necesita muchos años de experiencia”

La ministra Lenia Batres defienden que no es necesaria la carrera judicial, aunque sí son necesarios muchos años de experiencia. |Foto: Cuartoscuro

La discusión sobre la preparación de los jueces divide a los especialistas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dictó que se incluyan a egresados para llegar a cargos como jueces, magistrados y ministros para que sean electos por voto directo en caso de aprobarse su reforma judicial.

Lenia Batres, ministra en funciones, defendió que no es necesario que los juristas tengan carrera judicial para que puedan llegar a los altos cargos del Poder Judicial, y como ejemplo de ello expuso que ella no tiene carrera judicial, pero sí múltiples estudios que le permitió formar un equipo que la apoyan a dictar sus sentencias.

Agregó que es posible que los jueces lleguen a utilizar un cargo judicial, pero es necesario que tengan una “formación profesional de muchos años”, pese a que el mandatario federal propuso que los recién egresados también puedan competir para llegar como jueces, magistrados y ministros por el método de votación.

“Me molestan mucho con que no estoy emitiendo sentencias, no sí estoy emitiendo y muchísimas y es más tengo un promedio ya superior al promedio que tienen los demás ministros, yo no tengo carrera judicial, es terrible porque me pongo como ejemplo, pero no tengo otros ejemplos, no hice carrera judicial, sí tengo estudios muchos estudios que me ayudan a haber conformado un equipo muy eficaz que están junto con su servidora emitiendo 15 sentencias semanales (...), es decir puede una persona profesional en Derecho con muchos años de experiencia en su ejercicio ejercer como juez eficazmente, yo digo que sí”, dijo en un foro en Querétaro.

Lenia Batres pidió a secretario de la Primera Sala a renunciar a sus prestaciones extraodinarias para seguir trabajando con ella Foto: Cuartoscuro

Discusión sobre preparación de jueces para ejercer los cargos

En las últimas semanas, la discusión entre los trabajadores, especialista y legisladores es sobre la preparación que deben tener los candidatos y experiencia profesional, derivado a que la reforma del Poder Judicial de López Obrador no está bien delimitada en estos aspectos.

Asimismo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, expresó que la iniciativa permite que lleguen candidatos poco preparados y que se tratara de un tema de popularidad, que además provocaría un quiebre en su independencia y autonomía.

En tanto, el presidente López Obrador considera que los egresados pueden ser un factor determinante para combatir la supuesta corrupción en el Poder Judicial, ya que cuando ganan experiencia laboral “aprenden mañas”.