Hallan vivo a Christian Vázquez, estudiante de la UdeG que estuvo desaparecido una semana

Las autoridades confirmaron la localización con vida del joven. (Especial)

La mañana del 15 de julio, la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco informó que el joven Christian Vázquez Hernández, alumno de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue localizado vivo tras casi una semana de búsqueda.

Según la ficha publicada anteriormente por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el joven de 23 años había sido visto por última vez el 8 de julio de 2024 en Guadalajara.

La corporación se limitó a publicar un breve mensaje vía redes sociales para notificar su ubicación, pues no detalló el lugar ni las circunstancias en las que Christian Vázquez fue encontrado. Información de la familia del joven, citada por el medio NTR Guadalajara, señala que se encuentra en buen estado de salud.

“Christian ya fue localizado. Estamos atentos de su bienestar. Agradecemos a todas las personas que ayudaron a compartir su ficha, en la búsqueda de personas esto es clave para localizarlos. Gracias”, pudo leerse en un pronunciamiento de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), organización que se pronunció respecto al caso.

Vázquez Hernández es alumno del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD), adscrito a la UdeG, y desde el momento en que se reportó su desaparición, la comunidad estudiantil inició una serie de protestas para exigir a las autoridades acciones efectivas que llevaran a su pronta localización.

Tres meses sin noticias de Aldo Sevilla

Aldo González Sevilla, quien se forma como Técnico Dental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, desapareció el 13 de abril de 2024.

Aldo González tiene 18 años y estudia la carrera de técnico dental en la UdeG. (Fiscalía de Jalisco)

La mañana de aquel día se comunicó con su familia para informarles que estaba en la escuela y, acorde con los reportes disponibles, tenía planeado viajar por la tarde al municipio de Tepatitlán de Morelos, de donde es originario. No obstante, se presume que nunca llegó a la central de autobuses debido a que no hay registros de algún boleto a nombre del joven.

En recientes declaraciones compartidas a la prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz expuso que las acciones de búsqueda se han acotado a la zona que conecta a los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco.

“Hemos estado trabajando operativos en las zonas en donde tenemos información que pudo haber estado por última ocasión, es en la zona de Tlaquepaque, Las Juntas, Las Pintas, El Vergel, toda esa zona”, señaló el funcionario.

Como parte de estas labores, se han realizado entrevistas a testigos y se han consultado imágenes de cámaras de seguridad que podrían brindar pistas sobre el paradero del muchacho de 18 años de edad.

La ficha de búsqueda que pide la cooperación de la ciudadanía para encontrarlo señala que Aldo tiene una cicatriz en el antebrazo derecho y varios lunares en el rostro, así como una perforación en el lado izquierdo del labio inferior.

“No hay indicios de que mi hijo Aldo haya sido levantado, eso me da un poco de tranquilidad, saber que no hay un grupo que haya levantado a mi hijo, eso nos da cierta calma, pero mi hijo sigue desaparecido. Mi hijo no da señales de estar en algún lugar, nadie lo ha visto”, mencionó el señor Israel González pocos días después de perder contacto con Aldo.