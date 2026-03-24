México

Adrián Marcelo acepta boxear contra Poncho de Nigris bajo esta millonaria condición y la presencia de Julio César Chávez

Los famosos conductores llevan su antagonismo a otra dimensión, buscando un acuerdo de sociedad que ponga a prueba no solo su resistencia física, sino también su astucia empresarial

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El combate entre Adrián Marcelo
El combate entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris podría ser el evento central de Ring Royale en abril de 2027 (Redes sociales)

El evento más esperado del entretenimiento mexicano tiene horizonte y reglas claras. Adrián Marcelo y Poncho de Nigris podrían protagonizar el combate central de Ring Royale en abril de 2027, un enfrentamiento no solo marcado por la rivalidad personal entre ambos, sino también por las estrictas condiciones impuestas que anticipan un cambio de paradigma en la organización de espectáculos entre influencers y la gestión de sus negocios.

La magnitud del fenómeno es evidente: la edición inaugural de Ring Royale registró más de 5 millones de espectadores en vivo y acumuló cerca de 40 millones de vistas en tan solo una semana.

Adrián Marcelo busca ser socio, no “empleado”

A diferencia de otros duelos promocionales, el posible combate entre Marcelo y De Nigris postula reglas inéditas. En declaraciones recogidas por la prensa nacional, Adrián Marcelo enfatizó que solo aceptará subir al ring si se le reconoce como socio empresarial del evento, excluyendo cualquier rol de subordinación.

“Yo voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien”, declaró Marcelo a la prensa.

Adrián Marcelo exige ser reconocido
Adrián Marcelo exige ser reconocido como socio empresarial del evento y solo participará si hay igualdad en la toma de decisiones y beneficios con Poncho de Nigris (Vix // IG: @ponchodenigris)

Esta demanda se suma a la exigencia de que el legendario boxeador Julio César Chávez intervenga como intermediario y parte activa de la organización, ampliando la dimensión deportiva y mediática del espectáculo.

Marcelo no solo busca un enfrentamiento personal, sino una estructura en la que ambos protagonistas compartan igualdad en la toma de decisiones y beneficios.

De acuerdo con la cobertura nacional, el impacto de la primera edición de Ring Royale superó todas las expectativas, consolidando el formato de confrontación entre personalidades digitales como una tendencia consolidada en México.

Tras el éxito masivo en audiencia y repercusiones en redes sociales, la comunidad de seguidores intensificó la presión para concretar el enfrentamiento directo entre quienes consolidaron su fama como antagonistas ya desde “La Casa de los Famosos”.

El propio Poncho de Nigris adelantó que la próxima edición será aún más ambiciosa, con mayor número de invitados y un despliegue técnico superior.

Julio César Chávez deberá intervenir
Julio César Chávez deberá intervenir como intermediario y parte activa en la organización de Ring Royale, a petición de Adrián Marcelo (Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

En respuesta al entusiasmo colectivo, Adrián Marcelo precisó, según declaraciones al medio local, tres condiciones innegociables: “Voy a subir como empresario, no como empleado”.

El conductor de “Radar” detalló que cualquier acuerdo debe establecer una sociedad tripartita entre él, De Nigris y Chávez, y garantizar que ninguno llegue coronado de antemano ni monopolicen la narrativa del evento.

Una rivalidad en los medios y redes sociales

La rivalidad histórica entre ambos va más allá del cuadrilátero: en “La Casa de los Famosos” ya habían exhibido diferencias notorias, y sus constantes intercambios de indirectas en redes sociales solo avivaron la expectativa. Para la audiencia, la tensión acumulada se ha convertido en el principal motor para que el combate finalmente ocurra.

Ring Royale consolida la tendencia
Ring Royale consolida la tendencia de espectáculos entre influencers en México, posicionándose como potencialmente el mayor evento boxístico digital del país (IG)

En términos de negocio, las cifras hablan por sí solas: el fenómeno de Ring Royale ya se traduce en casi 40 millones de reproducciones y el atractivo de ver a Adrián Marcelo y Poncho de Nigris en igualdad de condiciones empresariales y mediáticas podría convertir el evento de 2027 en el mayor espectáculo boxístico entre influencers en México.

Por el momento, la decisión de aceptar las condiciones planteadas queda en manos de Poncho de Nigris, quien debe decidir si comparte el protagonismo y los beneficios, o mantiene la contienda en el ámbito de la confrontación digital sin fecha definida para su resolución.

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