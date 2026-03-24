Peso Pluma le manda mensaje a Kenia Os: “Extraño a mi mujer”

Kenia Os abraza a Peso Pluma mientras posan para una foto casual (Redes sociales)

El cantante mexicano Peso Pluma reapareció a través de un video difundido el 24 de marzo de 2026 en redes sociales, donde expresó abiertamente la nostalgia que siente por su pareja, la también cantante Kenia Os.

El mensaje llegó pocos días después de otro clip que generó una intensa preocupación entre sus seguidores debido a su comportamiento sobre el escenario, episodio que derivó en especulaciones sobre su estado de salud y el posible consumo de sustancias.

El artista desea que su novia esté con él siempre que termina un show. Crédito: Peso Pluma

En la grabación más reciente, Peso Pluma aparece sentado en un sillón, con el semblante triste y la mirada cabizbaja, y dedica unas palabras directas a Kenia Os. El contenido refuerza la atención mediática sobre la pareja, que oficializó su relación en 2025 y ha mantenido una notable exposición pública durante el último año.

El polémico video de Peso Pluma

El cantante parece haber hecho una broma adoptando esta posición (Especial)

El video anterior, ampliamente viralizado, mostraba al cantante con Tito Double P adoptando una postura corporal inclinada hacia adelante, con los brazos suspendidos, imagen que desató rumores sobre un posible cuadro de rigor muscular vinculado al consumo de fentanilo.

Tras unos segundos en esa posición, Peso Pluma se levantó, sonrió y se arregló la ropa, aunque el gesto no disipó la polémica inicial.

El “fentanyl fold” del que se habría burlado Peso Pluma

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Su consumo produce una serie de efectos en el sistema nervioso central que explican la postura conocida como “posición de zombi” o “fentanyl fold”, donde la persona permanece doblada hacia adelante, semiconsciente o con movilidad reducida.

Este fenómeno ocurre por varios mecanismos. Al actuar como un potente depresor del sistema nervioso central, el fentanilo induce una profunda relajación muscular y pérdida de control motor. Las personas pierden la capacidad de mantener la postura erguida, lo que se traduce en la característica inclinación o encorvamiento. Además, la droga provoca una fuerte somnolencia, alternando lapsos de consciencia y desconexión, lo que favorece ese estado de inmovilidad.

El efecto suele aparecer pocos minutos tras el consumo y puede durar desde menos de una hora hasta varias horas. Los expertos explican que no se trata de un daño directo a la columna vertebral, sino de una combinación de sedación profunda, debilidad muscular y depresión respiratoria. Este cuadro representa un riesgo importante, ya que puede derivar en caídas, lesiones o incluso en una sobredosis fatal por insuficiencia respiratoria.