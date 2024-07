Feminicidio de Paola Bañuelos: Sergio “N” señala a otros dos sujetos de estar implicados en el asesinato, según mensajes filtrados

En el feminicidio de Paola Bañuelos habrían participado más personas. (Anayeli Tapia/infobae)

El caso del feminicidio de Paola Bañuelos en Mexicali, Baja California, ha generado una ola de indignación en México, y recientemente se han filtrado mensajes que involucran a Sergio Daniel “N”, el conductor de la aplicación Didi señalado por las autoridades como el principal sospechoso.

En dichas conversaciones, Sergio sostiene su inocencia, ello pese a que reconoce que “entregó” a Paola Andrea a dos sujetos, a quienes señala de ser los verdaderos responsables de la muerte de la joven de 23 años de edad.

Paola Andrea Bañuelos Flores fue reportada como desaparecida tras abordar un taxi de la aplicación Didi la madrugada del 8 de julio luego de salir del centro nocturno “La Consentida”. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en un predio en Oasis Campestre. La madre y otros familiares iniciaron una búsqueda desesperada tras perder contacto con ella.

El conductor de Didi, Sergio Daniel "N", es el principal sospechoso del asesinato de Paola Bañuelos en Mexicali. Crédito: X_@Azulestuvoaqui

Sergio Daniel “N” se entregó voluntariamente este jueves a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora, alegando recibir amenazas tanto él como su familia y se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones.

Sin embargo, recientemente Milenio Televisión dio a conocer más detalles de lo que pudo haber ocurrido, al revelar capturas de pantalla de una conversación en donde Sergio “N” señala a más personas implicadas.

El señalado compartió en estados de WhatsApp dos mensajes: “Quiero que detengan primero a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada” y “Yo doy la cara se los juro, pero primero investiguen a Lirico Wan y Jacob Silva”. Según los mensajes, Sergio entregó a Paola a estos dos hombres.

Supuestos estados de WhatsApp de Sergio "N". (X/@Nijizima)

Las conversaciones publicadas por Milenio Televisión muestran que un conocido de Sergio, supuestamente un amigo, lo instó a entregarse y decir la verdad. Entre los mensajes se lee:

X: “Al chile, tú mataste a la morra”

Sergio: “No”

X: “Habla, ten los huevos y di la verdad, tienes carnalas que pueden pasar por lo mismo”

Sergio: “Yo no voy a decir nada hasta que tenga detenidos a Lirico Wan y Jacob Silva. Lirico Wan vive en la colonia Condor en Mexicali, su nombre real es Brayan”

X: “¿Te pagaron ellos?”

Sergio: “Se llama Jacob Silva, pertenece a una pandilla que se llama La Perla Negra”

X: “¿Estás seguro de que te vas a entregar?”

Sergio: “Sí amigo, lo juro por mi madre. Pero ahora, si me entrego, me matan los mismos policías o me manda a matar esta gente”.

X: Esperemos hables con la verdad y confieses todo lo que pasó, desde que se subió la muchachita a tu transporte de trabajo.

Sergio: Hablo con la verdad, no me conviene mentir. Yo quiero salir de este problema. Cuando tengan atrapados a esos morros yo me entrego.

Conversación de Sergio "N" con otra persona que lo insta a entregarse. (Captura de pantalla)

En paralelo, la persona que se hace llamar Lirico Wan publicó en Facebook negando cualquier implicación y acusando a otros de hacerle daño con falsas acusaciones. En su mensaje, escribió:

“Ya detuvieron al culpable, se entregó con las autoridades como les dije. Yo no sé por qué la gente se ensaña con uno. Yo no sé cómo hay gente que en temas muy delicados se agarren haciendo farándula y argüende, en serio que no los entiendo. Pero como les dije, yo no tengo nada que ver. Es una lástima lo de la muchacha. Y al que hizo el Facebook falso, mencionándome a mí, dañando mi imagen pública, sin importarle qué puede pasar incluso si la gente puede agarrarla contra una persona que es totalmente inocente. No les importa el daño que le pueden hacer a otra persona por el simple hecho de inventar estupideces en publicaciones de Facebook”, se lee.

Mensaje de la persona a la que señalan como "Lirico Wan" negando su participación en el crimen. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ha confirmado que Sergio Daniel tiene antecedentes por violencia familiar y que será trasladado a Mexicali para interrogatorios.

“[...] Al saberse localizado, tuvo que responder ante la autoridad pues contaba con una orden de aprehensión en su contra que fue obtenida por esta fiscalía estatal. Próximamente el sospechoso será trasladado a nuestro estado para que enfrente la justicia de Baja California”, se lee en el comunicado de la dependencia.

Al momento de entregarse a las autoridades, Sergio Daniel “N” alegó haber recibido amenazas y decidió presentarse voluntariamente para enfrentar un juicio: “Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, dijo. No se declaró ni culpable ni inocente, pero afirmó estar dispuesto a colaborar.

Una mujer que se identificó como tía de Sergio Daniel indicó que su familia lo animó a entregarse a las autoridades para esclarecer los hechos: “Hablando entre todos como familia lo incitamos a que viniera y se presentara voluntariamente pues si no tiene nada que ver lo correcto era presentarse. Si es culpable pues tiene que hacerse responsable”.