Reemplacamiento Edomex 2024: éste es el costo de la multa por no realizar el trámite

En el Estado de México, el reemplacamiento 2024 ya está en marcha, ofreciendo a los conductores una ventana entre el 1 de julio y el 31 de diciembre para cumplir con este importante trámite.

La renovación de las placas es esencial para mantener la seguridad vial y la legalidad de los vehículos que circulan en la entidad. Sin embargo, no realizar el reemplacamiento a tiempo puede resultar en multas y otras sanciones.

¿Quiénes deben hacer el reemplacamiento?

El programa de reemplacamiento 2024 está dirigido a los propietarios de vehículos particulares que porten placas expedidas en 2019, así como aquellos con placas de 2018 o años anteriores que no hayan hecho la renovación en 2023 o antes.

Este trámite es obligatorio y debe realizarse cada cinco años para mantener las placas y tarjetas de circulación vigentes.

Calendario del Reemplacamiento Edomex 2024

Para evitar confusiones y asegurar que todos los conductores cumplan con el trámite, se ha establecido un calendario basado en la terminación de las placas:

Julio : Terminación de placa 1 y 2

Agosto : Terminación de placa 3 y 4

Septiembre : Terminación de placa 5 y 6

Octubre : Terminación de placa 7

Noviembre : Terminación de placa 8 y 0

Diciembre: Terminación de placa 9 y 0

¿Cuál es la multa por no reemplacar?

No realizar el reemplacamiento puede acarrear diversas consecuencias. De acuerdo a la normativa vigente en el Estado de México, las personas que no renueven sus placas deberán pagar una multa de 1.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale a 108.57 pesos por UMA. Por lo tanto, la multa por no cumplir con este trámite asciende a 162.85 pesos.

Otros costos asociados al reemplacamiento

El costo del reemplacamiento varía según el tipo de vehículo:

Autos compactos : mil 014 pesos.

Unidades de carga : dos mil 118 pesos.

Motocicletas: 775 pesos.

Consecuencias de no realizar el trámite

Además de la multa económica, no reemplacar tu vehículo puede llevar a otras sanciones, como:

Sanciones de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes.

Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano.

Imposibilidad de verificar el vehículo.

Pérdida del subsidio de Tenencia.

Para evitar estas consecuencias, es crucial que los propietarios de vehículos en el Estado de México realicen el reemplacamiento dentro del plazo estipulado.

Para consultar si necesitas renovar tus placas, puedes visitar la página del Sistema de Contribuyentes del Estado de México, donde al ingresar tu número de placas se te indicará si es necesario realizar el trámite.

Cumplir con el reemplacamiento no solo evita multas, sino que también contribuye a un sistema de transporte más seguro y ordenado en el Estado de México. ¡No dejes pasar esta oportunidad y mantén tus documentos al día!