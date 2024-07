Por esta razón Lázaro Cárdenas Batel dejó el cargo de coordinador de asesores de AMLO en 2023

Lázaro Cárdenas Batel llegó a desempeñarse como coordinador de Asesores de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador,

Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el nombre de un nuevo integrante de su equipo de trabajo. Se trata de Lázaro Cárdenas Batel, nieto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien será el nuevo jefe de la oficina de la Presidencia. Esta será la segunda ocasión que el personaje colabora con un gobierno de Morena, pues tuvo un cargo en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que dejó en 2023.

Con Claudia Sheinbaum, Cárdenas Batel volverá a ser funcionario de la Administración Pública Federal y su función será la misma que el empresario Alfonso Romo Garza llegó a desempeñar con el arribo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder ejecutivo federal en el año 2018. Al respecto, el nuevo integrante del gabinete de la virtual presidenta electa declaró:

“Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de oficina de la presidencia. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país”, declaró Cárdenas Batel en su presentación.

El próximo jefe de Gabinete pertenece a una de las familias políticas más importantes del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

A pesar de la cordialidad, años atrás, cuando decidió abandonar el cargo de coordinador de asesores que mantenía en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), versiones que trascendieron indicaron una supuesta ruptura con el Presidente de México, aunque en aquel momento nunca hubo un posicionamiento que lo confirmara.

Por esta razón Lázaro Cárdenas Batel dejó el cargo de coordinador de asesores de AMLO

El 17 de marzo del año 2023, Lázaro Cárdenas Batel decidió renunciar al cargo de la coordinación de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que ejerció desde el 1 de diciembre de 2018. No obstante, de acuerdo con sus declaraciones en la presentación oficial con su nuevo puesto, la decisión no se debió a una ruptura.

“Nunca me he ido. Simplemente cumplí un ciclo en la posición que ocupada como coordinador de asesores (...) yo nunca me he cambiado de trinchera ni muchísimo menos, ni lo pienso hacer”, declaró Cárdenas Batel.

Lázaro Cárdenas será el Jefe de Oficina en la administración de Claudia Sheinbaum.

Según dio a conocer el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en aquel entonces consideró una opción laboral interesante que lo llevó a ocupar un puesto como asesor de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) por invitación del primer ministro de San Vicente y las Granadinas.

“Se abrió una oportunidad que consideré muy interesante de participar como asesor de la presidencia de CELAC, que es una instancia muy importante (...) es el foro especifico de todos los países de América Latina y el Caribe que creo que es muy importante fortalecer. Me invitó el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ocupaba la presidencia pro tempore. Decidí aceptar y estuve trabajando en la CELAC alrededor de un año”, dijo.

En ese sentido, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, Lázaro Cárdenas Batel volverá a ejercer un cargo a pesar de que su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ha sido crítico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una parte del sexenio.

Anteriormente, Cárdenas Batel fue asesor de la presidencia de la CELAC (REUTERS/Henry Romero)

¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel?

Lázaro Cárdenas Batel es un político mexicano nacido el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán. Hijo del exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, Batel ha continuado el legado político de su familia.

Fue gobernador de Michoacán de 2002 a 2008, destacándose por sus políticas sociales y de desarrollo. Ha sido también diputado federal y ha ocupado diversos cargos dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A partir del 1 de octubre de 2024 ejercerá el cargo de jefe de la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum.