Policía que grabó video sexual con Luna Bella en Metro de la CDMX se arrepiente; pide perdón: “Es de humanos equivocarse”

Jorge López, policía activo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pidió perdón públicamente ante las autoridades por grabar un video sexual con la influencer Luna Bella en las instalaciones de la línea 5 del Metro (Pantitlán-Politécnico).

Fue el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) quien dio a conocer esta declaración del policía a través de su cuenta de X -antes Twitter-.

“Que dice el policía que se grabó haciendo porno, que se equivocó, que es de seres humanos... Así llegó Jorge López a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Según él, creía que tenía permiso para grabar porno en el Metro de la Ciudad de México y que no quiere que lo echen de la policía”, informó.

Y es que este jueves 11 de julio se llevó a cabo una marcha de creadores de contenido sexual afuera de la SSC (ubicada en calle Liverpool, Cuauhtémoc, Ciudad de México) para respaldar a su compañero Jorge López y pedir que sea reinstalado en su área de trabajo. Y es que habría sido sancionado por las autoridades tras la filtración del video sexual de Luna Bella.

Como era de esperarse, López encabezó la marcha pacífica y, con una pequeña pancarta verde fosforescente, pidió perdón.

“Es de seres humanos equivocarse y pedir perdón”.

Policía cuenta cómo grabó su video sexual con Luna Bella

Jorge López concedió una entrevista para gustavo Adolfo Infante, donde compartió detalles sobre su situación laboral tras la filtración del video explícito y explicó cómo fue posible grabarlo en la línea 5 del Metro de la Ciudad de México.

“Sé por otras instancias que estoy suspendido, no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”, expresó.

“Íbamos acompañados de bastante gente, varias personas iban con nosotros, la mayoría son creadores. El vagón iba vacío, a esas horas, en ciertas estaciones, ya van los vagones vacíos, fue para simular que había gente y tratamos de que no afectara a terceras personas”.

Finalmente, aseguró que tanto él como Luna Bella cuenta con equipo de trabajo y se preparan antes de grabar un video como este. Y es que también se desempeña como actor de contenido para adultos además de su trabajo como policía.

“A eso nos dedicamos, tenemos la capacidad de hacer una escena. Yo me pongo a indagar, tengo varios perfiles donde yo interpreto, en este caso el disfraz de policía, a veces la hago de barrendero, a veces la hago de médico, diferentes actuaciones, en este caso fue el disfraz para hacer alusión porque existe mucho personal de la policía que cuida las instalaciones, hicimos esa ilusión de que ya va un policía que estaba ahí... (lo grabamos) en la noche, ya como a las 11″, relató.