Javier Corral responde a investigación en su contra y niega tener lujosas propiedades: “No somos iguales al Maru Duartismo”

El expanista y futuro senador por Morena dijo que jamás ha robado dinero al erario. (Facebook Javier Corral)

Hace unos días se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua investiga al exgobernador Javier Corral Jurado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal tras no haber declarado la propiedad de un terreno valuado en cuatro millones de pesos; al respecto, el ahora morenista fijó postura y se lanzó contra la actual mandataria Maru Campos Galván, a quien acusó de orquestar una persecución política en su contra en contubernio con el también exgobernador César Duarte Jáquez.

Mediante un extenso video difundido en redes sociales, Corral Jurado se defendió: “Aunque el ‘Maru Duartismo’ se empeñe en empatar los cartones, no somos ni seremos iguales, yo no poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas; pero, sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que he ocupado, para hacer negocios. A mi no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo “, sentenció.

Dijo que ya no le sorprende que la gobernadora y su antecesor orquesten este tipo de campañas de difamación en su contra, pero lo que sí le duele es que hayan destinado más de mil millones de pesos provenientes de las arcas del estado para “comprar” a medios y comunicadores que difundan estas versiones; asimismo, apuntó que es hasta ahora que rompe el silencio pues ya cuenta con más información sobre la denuncia interpuesta, en la entidad cuando él se encontraba trabajando en la Ciudad de México.

Javier Corral se dijo consciente de que los ataques aumentarán ahora que su antecesor, el priista César Duarte Jáquez está libre, pues se trata de una suerte de venganza en contra de quienes revelaron la existencia de una red de corrupción para desviar millones de pesos del erario. Detalló que la denuncia fue interpuesta por Omar Bazán, quien lleva parte de los negocios del priista Manlio Fabio Beltrones en Chihuahua, y el morenista Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, a quien señala de ser operador y beneficiario de dicha red.

“Quieren inhabilitarme e impedir mi llegada al Senado”

El exgobernador de Chihuahua promete desenmascarar a todos los que están detrás de la persecución en su contra, pues recordó que incluso en su momento trataron de someterlo a juicio político en cuatro ocasiones, las mismas que no procedieron por falta de sustento, por lo que consideró que esta nueva investigación sólo pretende inhabilitarlo e impedir su llegada al Senado de la República de la mano de Morena.

“La acusación que se ha ventilado en medios de comunicación es ridícula, chafa y burda al tratar de encuadrar a como dé lugar un supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La investigación administrativa, más allá del ruido y las versiones sesgadas de los medios oficialistas de Chihuahua, no es por corrupción, recibir sobornos ni desviar dinero del estado, es simplemente por no haber mencionado en la declaración patrimonial del que tengo posesión legal pero aún no la propiedad, por estar en proceso de registro”, agregó Corral.

El exgobernador acusa al priista y a la panista de orquestar una persecución en su contra. (Cuartoscuro / Facebook Maru Campos G)

Explicó que el terreno en cuestión está bajo promesa de compra-venta a futuro con un depósito en garantía de 110 mil pesos en dos transferencias desde su cuenta bancaria personal y dijo que tiene todo en orden para comprobar que no es propietario y sino poseedor del mismo.

“Mientras María Eugenia Campos persigue encarnizadamente a quienes combatimos la corrupción en Chihuahua, de la que se benefició directamente, a Cesar Duarte le condonó 34 millones (de pesos) de impuestos, le perdonó los procedimientos administrativos en el tribunal estatal, le levantó el embargo a varios de sus ranchos, le exoneró a todos sus cómplices y, ahora, lo dejó libre a pesar de todo el esfuerzo para su extradición, y de manera cínica ya sea pasea por todo Chihuahua impunemente agraviando a la sociedad chihuahuense que sabe del desvío de los recursos para sus ranchos y empresas”, acusó Corral Jurado.

El exgobernador también señala al exfiscal Roberto Fierro Duarte, recién nombrado titular de la Función Pública del estado, a quien tachó de incompetente pero incondicional de Maru Campos pues fue su defensor y testigo en un proceso penal por presuntamente haber recibido 11 millones de pesos en efectivo de César Duarte. Aunado a lo anterior, en este gobierno estatal ha sido secretario particular de Campos, coordinador de asesores y director Jurídico de Hacienda.

“Las investigaciones de cualquier índole que realice Fierro en contra de quienes denunciaron e investigaron el caso de la nómina secreta están totalmente sesgadas y viciadas de origen. Fierro tuvo la encomienda de perseguirme desde su llegada como fiscal del estado y fue quien mandó a detener al fiscal Francisco González Arredondo, fabricándole delitos y todo un montaje para desprestigiar las investigaciones por corrupción y para presionar a mis colaboradores de inculparme de cualquier invento, lo que no han conseguido”, agregó.

Y concluyó diciendo que seguirá enfrentando este embate desde Palacio de Gobierno, “con la verdad, pruebas y argumentos, como en ocasiones anteriores”. En tanto, el ahora morenista seguirá siendo virtual senador de Morena y continuará formando parte del equipo en materia de combate a la corrupción e impunidad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien este 10 de julio confirmó que aún es su colaborador y a quien dijo investigan por meras cuestiones políticas del actual gobierno de Chihuahua.

El ahora morenista fue el encargado en precampaña de las mesas sobre combate a la corrupción e impunidad. (Facebook Javier Corral)