Esto opina AMLO sobre el destape de Luisa Alcalde para dirigir Morena: “Todos tienen derecho a participar”

La morenista es la mujer más joven de la historia en ser titular de Segob.(Facebook Luisa Alcalde)

Cada vez está más cerca la renovación de la dirigencia nacional de Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, y la opinión del presidente es algo que todos quieren conocer, pues él es pilar indiscutible del movimiento; sobre todo considerando que recientemente su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que tienen la intención de contender en la sucesión de Mario Delgado Carrillo.

En la conferencia matutina de este jueves 11 de julio, AMLO fue cuestionado sobre las aspiraciones políticas de la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), sin embargo, el mandatario evitó la pregunta durante varios minutos para luego asegurar que no puede ser objetivo en ese tema, como le ocurre con la mayoría de sus colaboradores y amigos del partido.

“El caso de Luisa, pues no soy objetivo. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban cuando estábamos empezando, organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, era muy difícil. Que conste que no es propaganda, todos tienen derecho a participar pero ya que me preguntan, doy mi opinión: Ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo, como dirigente, yo la invité a participar como secretaria del Trabajo, es representante de los jóvenes”, dijo AMLO.

López Obrador reiteró que Luisa Alcalde ha estado con Morena desde el inicio, cuando incluso todavía era una asociación política y, ya como partido fue una de sus principales promotoras, sobre todo entre los jóvenes. Para muestra, el mandatario mostró en su conferencia el video oficial de la canción “Morena” de 2012, en el que la ahora secretaria de Gobernación aparece.

Luisa Alcalde ha estado en Morena desde sus inicios. (YT)

Así va la carrera por la dirigencia de Morena

El nombre de Luisa María Alcalde comenzó a circular la semana pasada como una de las posibles candidatas a dirigir el partido una vez que concluya el mandato de Mario Delgado, quien de hecho dejará antes el cargo en manos de la secretaria General, Citlalli Hernández Mora, ya que se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum como titular de la SEP. De acuerdo con estimaciones del actual presidente nacional de Morena, el proceso de renovación iniciaría más o menos la segunda quincena de septiembre, aunque todavía no definen la ruta a seguir, si por encuesta o por medio del congreso nacional.

Al respecto, AMLO dijo hoy que él siempre ha estado en favor de las encuestas como método de selección, “ayudan mucho porque evitan choques, conflictos y divisiones. Y la encuesta, cuando se hace bien, es un reflejo apegado a la realidad, a lo que la gente piensa, claro, si se hace mal, si se cucharea, pues no. Pero si se hace bien, sale exacta con lo que piensa el pueblo”, dijo.

La aspiración de la secretaria de Gobernación se hizo oficial hasta el pasado lunes 4 de julio durante una entrevista con Los Periodistas confesó que le gustaría presidir Morena y formar parte del proceso de fortalecimiento del partido fundado por AMLO. “Sería un honor… Se tiene que cuidar mucho a Morena, que esté siempre apegado a sus principios, ideales y que sea cercano a la gente”, dijo a Montserrat Antúnez y Álvaro Delgado.

Quien también sonaba para quedarse al frente del partido guinda era la propio Citlalli Hernández, quien por políticas del partido deberá tomar las riendas cuando Delgado se separe antes de que concluya su periodo; aunque el martes 5 de julio reveló al mismo programa de SinEmbargo que más allá de los intereses personales estaba el proyecto, por lo que declinó en favor de la titular de Segob.

Un día después, ambas sostuvieron una reunión: “Qué gusto conversar con mi compañera y amiga Luisa Alcalde, con quien he coincidido desde hace años en este proceso de transformación y compartimos el orgullo de formar parte de una generación nacida en Morena”, escribió Hernández.

Ambas morenistas se reunieron este miércoles y prometieron seguir trabajando juntas por la transformación. (X)