Cómo preparar té de ortiga para producir colágeno de forma natural y mantener la piel firme y saludable

Una taza de té proporciona beneficios para la salud, como antioxidantes y mejora de la concentración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un té por las mañanas o por las noches puede ser una gran forma de iniciar o terminar el día. Lo bueno de estas bebidas es que concentran los mejores nutrientes de sus ingredientes.

El té de ortiga es conocido por sus propiedades que favorecen la producción de colágeno, la proteína clave en el retraso del envejecimiento. La ortiga es rica en vitaminas A, C, D y K, así como en minerales como hierro, magnesio y potasio, que son esenciales para la síntesis de colágeno en el cuerpo.

La vitamina C, en particular, juega un papel crucial en la formación de colágeno, ayudando a mantener la piel firme y saludable. Sin duda, esta infusión puede ser tu aliada en el cuidado personal, además de que es fácil de hacer y no contiene malos nutrientes.

La receta para el té de ortiga

Ortiga, el ingrediente clave de este té (foto: Ministerio de Salud Chile)

Preparar té de ortiga es un proceso sencillo que permite aprovechar las múltiples propiedades nutritivas y medicinales de esta planta, conocida por su riqueza en vitaminas y minerales. A continuación, te contamos paso a paso cómo hacerlo.

Ingredientes:

1 a 2 cucharadas de hojas de ortiga secas (o una pequeña cantidad de hojas frescas, bien lavadas)

1 taza de agua (aproximadamente 250 ml)

Endulzante al gusto (opcional, como miel o stevia)

Instrucciones:

Recolección y Preparación de las Hojas: Si decides utilizar ortiga fresca, es crucial recolectar las hojas de plantas jóvenes, preferiblemente en primavera. Usa guantes para evitar el contacto directo con los pelillos urticantes de la ortiga. Lava las hojas a fondo para eliminar cualquier suciedad o insectos y sécalas al sol o en un lugar ventilado. Las hojas secas de ortiga, disponibles en tiendas naturistas, son una opción práctica y segura.

Calentar el Agua: Hierve una taza de agua en una olla o tetera. Para mantener las propiedades beneficiosas de la ortiga, es preferible calentar el agua a una temperatura cercana al punto de ebullición, alrededor de 90-95°C, en lugar de dejarla hervir intensamente.

Infusionar las Hojas: Coloca las hojas de ortiga secas o frescas en una taza o tetera. Vierte el agua caliente sobre las hojas, asegurándote de que estén completamente sumergidas. Si utilizas hojas frescas, puede ser útil triturarlas ligeramente para liberar sus nutrientes más fácilmente.

Tiempo de Infusión: Deja reposar el té durante 10 a 15 minutos. Este tiempo permite que las hojas liberen sus compuestos beneficiosos en el agua. Si prefieres un sabor más fuerte, puedes dejarlo infusionar hasta 20 minutos.

Colar y Servir: Usa un colador para remover las hojas de la infusión. Si lo deseas, puedes endulzar tu té con miel, stevia, o cualquier otro endulzante natural de tu preferencia.

Consejos Adicionales:

Ortiga verde. (Wikimedia Commons).

Conservación: Si te sobra té, puedes guardarlo en el refrigerador y consumirlo frío, especialmente durante los meses calurosos.

Frecuencia: El té de ortiga puede consumirse diariamente, pero es recomendable comenzar con una taza al día para evaluar cómo reacciona tu cuerpo a sus propiedades.

El té de ortiga es altamente valorado por sus beneficios, que incluyen mejorar la salud del cabello y la piel, fortalecer el sistema inmunológico, y contribuir a la formación de colágeno gracias a su alto contenido en vitamina C y minerales esenciales. A pesar de sus múltiples ventajas, siempre es aconsejable consultar a un médico antes de incorporar una nueva bebida herbal a tu rutina diaria, especialmente si tienes condiciones de salud preexistentes.