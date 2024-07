Quién fue el cadete de la Heroica Escuela Naval Militar que murió después de que su paracaídas no abrió durante una práctica

Descripción: Muere cadete de la Heroica Escuela Naval al no abrir su paracaídas Crédito: Sargento Infante

El pasado lunes 1 de julio, un cadete de infantería de la Secretaría de Marina (Semar), de nombre Emmanuel Velásquez Escobar perdió la vida, luego de que, al realizar una práctica en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (Cencaeim), ubicado en la hacienda San Luis Carpizo, en Champotón, Campeche, se lanzara de un helicóptero y se impactara contra el suelo, al no abrir su paracaídas. Cabe destacar que ese era su quinto salto, el cual sería su última práctica antes de graduarse.

Velásquez estudiaba el segundo año del Curso Básico de Fusileros Paracaidistas en la Heroica Escuela Naval Militar en el estado de Veracruz.

Despiden con honores a cadete

Tras su muerte, Emmanuel fue despedido con honores el 5 de julio pasado. La Semar expresó su profundo pesar por el accidente y extendió sus condolencias a la familia y amigos del cadete.

Por medio de un comunicado, la Semar lamentó el fallecimiento de Emmanuel: “La Semar lamenta el fallecimiento del joven Cadete de Infantería de Marina de la Heroica Escuela Naval Militar, quien desafortunadamente perdió la vida en actos del servicio. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, en espera de que el amor que él dejó en sus corazones les permita mantener vivo su recuerdo y con ello el dolor de su ausencia se transforme en resignación.”

Cadete de la heroica escuela naval muere durante entrenamiento Crédito: Sargento Infante

También se destacaron los valores y el legado del joven: “Sabemos que no hay palabras de consuelo que les permitan aminorar tan grande sufrimiento; sin embargo, hacemos votos para que la estela de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo que guiaron su travesía en nuestra Institución contribuyan a engrandecer su recuerdo y a exaltar una joven vida consagrada al bienestar de las y los mexicanos.”

Condenan filtración de video

El momento exacto en el que cayó Emmanuel quedó grabado en video, y difundido en redes sociales. El material audiovisual se viralizó rápidamente, algo que no fue visto con agrado por todos.

Y es que el padre de uno de los compañeros del ahora occiso condenó enérgicamente la difusión del video, que muestra el momento en el que el paracaidista cae a tierra y muere al instante.

Por medio de su cuenta de Facebook, el hombre, quien se identificó como padre de uno de los compañeros del cadete fallecido, y que participó en la práctica previa a su graduación, lamentó la filtración de las sencibles imágenes y exigió a las autoridades que se castigue a los responsables de difundirlas.

El cadete fue despedido con honores. (X @JonTapiaSS)

“Secretaría de Marina: soy padre de un cadete de la heroica Escuela Naval Militar. Repudio, rechazo, condeno categóricamente!!!!!!!! la filtración y difusión de tan doloroso video y exijo que sea castigado con todo el peso de las leyes marciales, al elemento de Marina que grabó y filtró dicho video, y que se haga todo lo humanamente posible para que sea retirado de las redes”, escribió el hombre, identificado como Fernando Sansores López.

En el video se puede escuchar a un elemento, quien grabó el accidente, gritar: “uno se fue a liso, no se enganchó”. Posteriormente pide ayuda de un médico, mientras corre hacia donde cayó el cadete y lo graba, ya sin vida.

Emmanuel era conocido como el Niño alas de acero. De acuerdo con el usuario de Facebook, las personas que filtraron el video no tienen idea del dolor que como padre se siente al escuchar el grito desgarrador de una madre.

“Estuvimos apoyando a los padres que en ese momento se encontraban en el lugar, viendo con emoción, angustia, miedo, con una serie de sentimientos encontrados, el primer salto de sus hijos, rogándole a Dios que llegaran con bien a tierra. No tienen una mal... idea de dolor que como padre se siente, escuchar el grito desgarrador de una madre al no saber de quién se trata; no tienen una mal... idea de lo desgarrador que es hablar con mi hijo y sentir el dolor de perder a un compañero. ¿Tienen una m4ldit@ idea del dolor de una madre de saber que ese video circula en redes?!!. ¿Dónde está la discreción de los “supuestos” compañeros de Marina?. ¡No se vale!”, posteó el hombre.