Elizabeth Álvarez apoya que su esposo Jorge Salinas sea cercano a su hija mayor

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraron juntos la graduación de Valentina, hija de Jorge Salinas con la actriz Andrea Noli, en un evento que reafirma la relación cercana y respetuosa entre ambas familias. La actriz Elizabeth Álvarez fue una de las invitadas a esta celebración significativa.

En una entrevista reciente con los medios de comunicación, Elizabeth mencionó la importancia de la familia y el amor en todos los aspectos de su vida.

La actriz expresó su satisfacción por poder acompañar a su esposo Jorge en momentos importantes, aunque reconoció que debido a compromisos laborales no siempre es posible participar en todas las reuniones familiares.

Al hablar sobre la graduación de Valentina, Elizabeth destacó: “Es un privilegio poder estar con la familia en los momentos importantes”. Además, subrayó la importancia de actuar siempre desde el amor y la significancia de los lazos familiares.

“Sí, pues es que siempre en familia siempre va a ser mejor, siempre la familia es el lazo que nos use. Es el plano que, aunque ya no estemos aquí, seguimos amando a nuestros amores. Qué bonito y qué privilegio poder estar con la familia en los momentos importantes y a veces cuando no podemos estar también uno siente feo porque a veces por trabajo no puedes estar con tus amores, a mí me ha pasado en muchas ocasiones…”

Elizabeth también compartió su entusiasmo por trabajar junto a su esposo Jorge Salinas en la obra “Perfume de Gardenias”, donde ambos comparten créditos con la actriz Aracely Arámbula.

Según ella, es un honor compartir escenario con Jorge, quien ha sido reconocido por su talento en cine, teatro y televisión. La actriz declaró sentirse afortunada de poder coincidir profesionalmente con su esposo tras tantos años de casados.

Jorge Salinas, conocido por su amplia trayectoria en el medio artístico, fue elogiado por Elizabeth, quien resaltó su capacidad actoral y dedicación a su carrera. “Jorge es un actorazo”, afirmó Elizabeth, recalcando la versatilidad de su esposo para interpretar diferentes personajes.

“Yo estoy muy feliz de compartir el escenario con un gran actor, Jorge es un gran actor, uno de los mejores actores que tenemos en este país y para mí va a ser un honor poder compartir con él este escenario nuevamente, y que después de tantos años vengamos aquí casados con un feliz matrimonio. Ese es un regalo de Dios que agradecemos todos los días…”, expresó.

La actriz destacó que su relación ha funcionado porque ha llegado a acuerdos junto a su pareja.

“Estoy a favor de la familia, siempre lo he dicho y me da mucha alegría y felicidad por todas las partes, que viva la familia, el amor. No hay más regalo y más legado que eso. Esto funciona porque las partes están de acuerdo, no es por mí, es porque las partes ceden y se ponen de a cuerdo”,

La relación de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, que lleva más de una década, sigue consolidándose no solo en el ámbito personal sino también en el profesional. Su colaboración en “Perfume de Gardenias” es un reflejo de la pasión compartida por los escenarios y su mutuo apoyo en sus respectivas carreras.