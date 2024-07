Olga Breeskin defiende a Irina Baeva como ‘Aventurera’ y asegura que Gabriel Soto trata mal a la rusa

Para la violinista, el público ha sido muy severo con Irina Baeva (Foto: Archivo)

Olga Breeskin salió en defensa de Irina Baeva, destacando su talento actoral y lamentando las críticas que ha recibido por su desempeño en la recién estrenada obra de teatro ‘Aventurera’.

La violinista y la actriz rusa trabajan juntas en la nueva producción de Juan Osorio, y a través de los ensayos han desarrollado una estrecha amistad.

En una entrevista reciente a las afueras del Salón Los Ángeles, donde se presenta la obra, Breeskin denunció lo que considera un trato injusto hacia Baeva, tanto en su carrera como en su vida personal.

Breeskin, quien interpreta a Rosaura en la obra, manifestó que Baeva ha recibido duros comentarios, que considera injustos, y aseguró que la actriz se encuentra más feliz que nunca en su rol.

La actriz rusa Irina Baeva ha recibido feroces críticas luego del estreno del musical del productor Juan Osorio Crédito: @CarLon_2020, X

También lamentó que Baeva se haya enamorado de Gabriel Soto, insinuando que el actor no ha sido un buen compañero para ella: “Es una tipaza, la amo, la respeto y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien”, expresó Breeskin a medios de comunicación.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre los presuntos malos tratos de Soto, Breeskin insistió en que Baeva no está sufriendo y manifestó su compromiso de protegerla: “Yo, hija de ruso, la trato bien, y le doy el cariño que todos le deberían de haber dado”.

La violinista también mencionó la belleza de Irina, sugiriendo que cualquier hombre podría enamorarse de ella y subrayando que la actriz no se desgasta por la supuesta indiferencia de Soto, quien no ha asistido a ninguna de sus funciones desde que debutó en Aventurera: “Es una mujer bellísima con el dedo puede (elegir) y hacer ‘de tin marin de do pin güe’”.

El actor no se ha hecho presente en el Salón Los Ángeles para ver a su novia actuar (IG: gabrielsoto)

Olga Breeskin pido al público no critique a Irina Baeva como actriz

La destacada violinista y ex vedette se mostró molesta por la forma en que el público y algunas personalidades han tratado a Baeva, defendiendo su talento en el escenario.

“La respeto como artista, como actriz, como compañera, como cantante, como rusa que ama México. Es una súper artista, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre”

La participación de Irina Baeva en Aventurera no fue muy bien recibida por el público (Foto: Archivo)

Finalmente, Breeskin llamó a la reflexión a aquellos que han criticado a Baeva, mencionando que la actriz siente un profundo amor por México:

“Tóquense el corazón mis amores, cómo piensan que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña, ¿qué clase de mexicanos somos?, me da vergüenza que hablen tan cruelmente, cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, fuentes de trabajo donde hay necesidad, señores... tiéntense el corazón un poquito”, puntualizó.