‘El Bart’, sicario que disparó a Ciro Gómez Leyva, lamenta no asesinarlo: “Lo imaginaba en una sábana blanca”

Ciro Gómez Leyva (Cuartoscuro)

“Libre y con dinero”. Pese a que Héctor Eduardo ‘N’, alias ‘El Bart’, fue presuntamente contratado para asesinar a Ciro Gómez Leyva ―uno de los periodistas más reconocidos de México―, el ahora detenido reveló a la activista Saskia Niño de Rivera que nunca creyó que las autoridades iban a investigar el caso, pues en México impera la impunidad en asesinatos de comunicadores.

Durante la noche del 5 de julio, durante su espacio en Imagen TV, Gómez Leyva presentó el adelanto de la entrevista que la cofundadora de ‘Reinserta’ realizó desde el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla a quien presuntamente accionó un arma de fuego en su contra el 15 de diciembre de 2022.

Durante la conversación, grabada para el podcast ‘Penitencia’, ‘El Bart’ aseguró que si las autoridades están investigando el atentado contra el conductor de radio y televisión es porque éste sobrevivió. Incluso, afirmó que si hubiera logrado su objetivo, ahora estaría en libertad.

―”Tú sabes que en este país se persigue a los casos que son mediáticos”, señaló Niño de Rivera.

―”Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada, no han agarrado a nadie. Mi idea era: muerto, libre y con dinero, ese era mi pienso. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato mientras que se enfrían las cosas, coronado y ya, tan tan, lo que siga. Esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca”, confesó.

'El Bart' accedió a conversar con Saskia Niño de Rivera. (Imagen TV)

Con una expresión fría, Héctor Eduardo ‘N’, de complexión delgada, tez morena, barba y tatuajes en cara y brazos, aceptó que no haber matado a Gómez Leyva fue uno de sus peores errores de su vida.

“México mágico”, comentó.

De acuerdo con la investigación, ‘El Bart’ fue la persona responsable de accionar el arma de fuego en contra del comunicador en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, cuando este se dirigía a su domicilio en su vehículo personal tras salir de las instalaciones de Imagen Televisión. En enero de 2023, poco más de un año después de haber cometido el crimen, fue ingresado a la cárcel, donde ha permanecido desde entonces.

Cabe recordar que en marzo de este año, Gómez Leyva informó a través de redes sociales que las cuatro personas acusadas de atentar contra él decidieron aceptar su culpabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, de ‘El Bart’, se trata de Pedro Gómez, ‘El Pool’; Juan Antonio Cisneros, ‘El Dedotes’; e Israel Jiménez, ‘El Ye Ye’.

“Están dispuestos a reconocer su culpabilidad y responsabilidad penal en los hechos imputados a cambio de una reducción de la pena”, dio a conocer.

Periodistas deportivos como José Ramón Fernández, Javier Alarcón, Alberto Lati, Faitelson, Toño de Valdés entre otros más se solidarizaron con Ciro Gómez Lyeva (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

No solo es asesinar: ‘El Bart’ confirma que realizaron investigación

Durante su conversación con Saskia Niño de Rivera, ‘El Bart’ también confirmó que antes de cometer el atentado realizó una investigación y un seguimiento a Gómez Leyva junto con las otras personas involucradas. También confesó haber estado en sus cinco sentidos.

“Para hacer cualquier maldad, cualquiera lo puede decir, tienes que estar en tus cinco sentidos”, comentó.

Dicha declaración coincide con los resultados de la pesquisa de las autoridades de la capital del país, quienes señalaron que Ciro Gómez Leyva fue seguido los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre.

Por otra parte, reveló haber asesinado a más de 20 personas a lo largo de su trayectoria criminal.

“Luego disparas entre varios y no sabes quién mató al que disparaste”.