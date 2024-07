¿Qué significa soñar con un accidente de auto y qué relación tiene con el estrés?

Los sueños pueden ser una forma de comprender el mundo interior de las personas (Imagen Infobae)

Dormir mejora varias funciones del cerebro, como nuestra capacidad de aprender, memorizar, tomar decisiones y hacer elecciones lógicas.

El sueño protege nuestra salud psicológica y recalibra nuestros circuitos emocionales, permitiéndonos afrontar las dificultades sociales y psicológicas del día siguiente, según el libro Por qué dormimos del científico y profesor de neurociencia Matthew Walker.

Durante estas horas de descanso soñamos de tres a seis veces por noche, con una duración de entre 5 y 20 minutos cada uno, según Hannah Nicols, periodista especializada en temas de salud del medio británico Medical News Today.

La interpretación de sueños fue un tema abordado por Sigmund Freud, médico neurólogo austríaco y padre del psicoanálisis, en su libro “La interpretación de los sueños”.

En esta obra menciona que para entender los sueños se requiere que las personas compartan sus interpretaciones e ideas sobre su contenido; sin embargo, recalcó que existen sueños comunes que tienen fuentes similares, lo que podría ayudar a comprender mejor su origen.

Los significados de soñar con un accidente automovilístico

Los significados pueden variar de acuerdo a la persona y el contexto en el que se encuentre (Imagen Infobae)

Estas interpretaciones fueron redactadas por Nahum Montagud Rubio en la página especializada en psicología Psicología y Mente, sitio con artículos sobre salud mental escritos por terapeutas. Montagud es psicólogo clínico de la Universidad de Barcelona con un postgrado de Psicopatología Clínica en la misma institución.

“Soñar con un accidente de coche es una de las pesadillas más comunes. Esto es signo de la gran preocupación y miedo por tener uno pero, además, puede adquirir un simbolismo oculto si hacemos caso a enfoques más psicodinámicos”, menciona Nahum.

El especialista recalca que los sueños son visiones y escenarios oníricos que aparecen en nuestra mente debido a pensamientos, preocupaciones o experiencias diurnas que han dominado nuestra mente. Los sueños suelen tener un significado que, aunque simbólico y abierto a interpretaciones, puede indicarnos algo importante a lo que debemos prestar atención.

El significado de un auto

Para entender el significado de soñar con este transporte es esencial interpretar el simbolismo del coche, que en resumidas cuentas nos ayuda a avanzar de un punto a otro.

El especialista menciona que puede interpretarse como una forma de avanzar por la vida. que representa el medio para avanzar en la vida, para ello necesitamos que esté en buenas condiciones, cosa que no sucede cuando nos vemos envueltos en un accidente.

Soñar que se sales ileso de un accidente

Soñar con un accidente de coche generalmente simboliza preocupaciones, miedos e inseguridades sobre algún aspecto actual de nuestra vida, o el temor a enfrentar obstáculos que puedan surgir y dificultar nuestro progreso.

Si logramos salir completamente ilesos del accidente, puede interpretarse como que estamos atravesando un periodo complicado, con muchos problemas e inconvenientes, pero pese a esto, estamos logrando avanzar.

“El coche ya no puede continuar, lo cual es un problema, pero nosotros sí. El estrés y la ansiedad están ahí pero no son aquello que nos imposibilita seguir adelante, porque nuestro tesón y ganas de cumplir con el objetivo o superar la adversidad nos impide rendirnos”, agrega.

Soñar con un accidente sin heridos

Esto puede significar preocupación por las personas que nos rodean (Imagen Infobae)

Esto puede reflejar nuestra preocupación por seres queridos o personas cercanas.

El sueño también puede indicar que, aunque algo les impide continuar, no han salido heridos y pueden encontrar otros medios para seguir adelante.

Las personas que sueñan comúnmente se encuentran estresadas, desmotivadas o inseguros sobre qué hacer con sus vidas, pero de alguna manera superarán la adversidad y lograrán sus objetivos.

Soñar que alguien fallece en un accidente

Aunque soñar con personas que mueren es desagradable, esto no es señal de una premonición, en realidad el simbolismo puede no ser tan negativo.

Si en el sueño la persona fallecida es un familiar o alguien cercano, puede significar que, además de nuestra preocupación por él o ella, sentimos una gran necesidad de fortalecer la relación.

Este tipo de sueño puede indicar que no hemos tenido mucho contacto con un familiar, amigo o persona con la que antes nos relacionábamos mucho. Con el tiempo, parece que la relación se está enfriando y podría desaparecer, ya sea porque se rompe completamente o, lamentablemente, porque esa persona fallece.

“Es una señal de que no debemos permitir abandonar a personas que fueron importantes para nosotros en el pasado, porque quizás en un futuro no muy lejano ya no estén” menciona el psicoterapeuta.

Soñar caer al agua

La idea de escapar de un vehículo que cae al agua puede ser aterradora, pues es una tarea muy difícil. Soñar con esto puede simbolizar miedos e inseguridades profundos que han tomado un papel central en nuestras vidas.

Estas preocupaciones se perciben como un obstáculo insuperable, un impedimento que no creemos poder superar. Así como salir de un coche que se hunde es casi imposible, nuestra mente interpreta esos problemas como algo irresoluble.

“Nuestras inseguridades están tomando el control de nuestra vida y podría significar que nos estamos hundiendo”, advierte el especialista.

Soñar que se choca con otro vehículo

Soñar con chocar contra otro vehículo suele estar vinculado con sentimientos de culpa, ya que siempre surge la pregunta sobre quién fue el verdadero responsable del accidente.

El choque puede ocurrir porque otro coche invade nuestro carril o porque nos distraemos y no prestamos atención a nuestra conducción.

“Todo esto se puede interpretar en clave de problemas sociales. Una relación de pareja, amistad, familiar o de cualquier otro tipo implica, como mínimo, a dos personas. Si la relación va mal siempre nos preguntamos quién fue el responsable de que así fuera, si nosotros o la otra persona”, comenta Nahum.

También puede simbolizar la presencia de personas que actúan como obstáculos en nuestros sueños, como un jefe sin escrúpulos, un compañero envidioso, un familiar tóxico o alguien que no quiere que triunfemos y nos dificulta el avance.

Es importante recalcar que si hay un sueño que se repite y causa inseguridad, temor o miedo es importante no descartar la idea de acudir con un profesional que pueda ayudar a disipar y comprender esas emociones.