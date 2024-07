Los Concorde sorprenden a sus fans: esto es lo que se sabe sobre el regreso de la banda de rock mexicana

La banda publicó una fotografía de la que podría ser la nueva alineación acompañada de un misterioso mensaje. (Facebook Los Concorde)

Desde el pasado mes de mayo, Los Concorde, comenzaron a dar algunas señales a través de sus redes sociales. Los integrantes de la banda de rock alternativo comartieron algunas fotografías que indicaban una posible reunión o nuevo material.

Sin embargo, las misteriosas pistas cobraron sentido este miércoles 3 de julio, cuando Los Concorde solatron la bomba que emocionó a sus fans. El grupo cmabió su fotografía de perfil en Facebook e Instagram, además de que agregaron un texto que sembró la esperanza en el corazón de sus seguidores. “Aquí estamos listos para el despegue”, escribieron.

Sin embargo, todavía no especificaron qué es lo que viene para los músicos. Otra cosa que llamó la atención fue que en la foto aparecen solamente Mauricio Claveria, Poncho Toledo, Leo de Lozanne y Jonaz. Lo que supone que Atto (Atto & The Majestics) y Cesar “El Vampiro” López (Jaguares/Maná) ya no estarían en el proyecto.

PUEBLA, PUEBLA, 14NOVIEMBRE2009.- El grupo de rock Los Concorde, liderado por Leonardo de Lozanne se presentaron en conferencia de prensa previo a su concierto de ayer por la noche como parte del 11 Festival Internacional de Puebla. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

La gran noticia desató reacciones de felicidad en sus fans por lo que acaba de suceder con Los Concorde. “Los estábamos esperando”, “Van con todo”, “Sabía que algún día volverían”, “Por fin, el regreso de una gran banda”, “Ya los extrañaba”, fueron algunos de los comentarios de internautas que celebraron ver nuevamente activa a la banda.

Los Concorde

Como bien recordaremos, Los Concorde se formó en 2004. En ese entonces la banda de rock alternativo mexicano estaba compuesta por integrantes de diversas bandas ya consolidadas en la escena musical. Leonardo de Lozanne de Fobia, Mauricio Clavería de La Ley, Poncho Toledo de La Lupita, Jonaz de Plastilina Mosh, Atto de Atto & The Majestics, Cesar “El Vampiro” López de Jaguares/Maná y el fallecido Tavo Limong que perteneció a Resorte.

MÉXICO D.F., 27JUNIO2009.- El grupo Los Concorde durante su presentación en el decimo festival iberoamericano de cultura musical, mejor conocido como Vive Latino en su edición 2009 que se realiza este fin de semana en el Foro Sol. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Los Concorde sonr econocidos por su estilo ecléctico que mezcla influencias de rock alternativo, música electrónica y otros géneros. A lo largo de su trayectoria el grupo publicó dos discos de larga duración: Región 4 en 2008 y Es lo que hay lanzado en 2010. Entre los sencillos que continúan sonando y sus fans recuerdan son: Rompecabezas, Love is a bitch, Dramaddict y Eso si dolió.