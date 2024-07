León Larregui perdió su cartera y pide ayuda a sus fans para recuperarla

El cantante solicitó que le devuelvan sus identificaciones oficiales y las fotografías de su hijo. (Foto: Captura Instagram - @leonlarregui)

Durante la tarde del miércoles 3 de julio, León Larregui pidió ayuda a través de su cuenta de X, pues el cantante mexicano perdió su cartera en un vehículo de transporte privado por aplicación.

Según compartió en redes sociales el incidente ocurrió hace unos días y, aunque logró cancelar sus tarjetas de crédito, expresó que le preocupa la pérdida de documentos de identificación y sobre todo las fotografías que llevaba consigo de su hijo. Ya que subrayó que estos objetos tienen mucho valor sentimental para él y su familia.

Por tal motivo, el intérprete de “Brillas”, hizo un llamado para que cualquiera que pueda tener información sobre el paradero de su cartera se comunique con él y le regrese sus fotos.

“Deje mi cartera el otro día en un Uber, mala suerte. Ya cancele las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenia de mi hijo ahí, son irremplazables. Si alguien tiene información. Piedad”. Escribió León Larregui.

El cantante solicitó ayuda para que le regresen fotografías de su hijo que estaban en suc artera perdida. (Captura de pantalla @LeonBenLarregui)

Ante las recomendaciones de internautas, el vocalista de Zoé respondió que ya se había puesto en contacto con el conductor del Uber en el que viajó. Sin embargo, no había visto la cartera mencionada, lo cual indica que algún otro pasajero la tomó.

“Ya lo hice contestaron que el chofer no vio nada, osease que el siguiente ocupante probablemente la tomó. Me quisieron hacer cargos no pudieron o sea que. Sí, alguien la tomó”, explicó.

“Porfa si la persona que las tomo las ve como souvenir les puedo dar otra cosa, y si alguien las ve por la red como algo a vender avisen. Gracias.

León Larregui no se dio por vencido en la búsqueda de su cartera, por lo que hizo un ofrecimiento a quien tenga en su posesión sus cosas, en caso de que quieran venderlas como mercancía en internet.

El cantante formó la banda mexicana Zoé a finales de la década de los noventa y tras 20 años se carrera se considera una de las bandas más importante de la industria mexicana. (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

“Mucha fuerza, León”, “Deseando que recuperes tus pertenencias”, “Reporta a la aplicación”, “Las fotos son lo que más duele, espero la puedas recuperar”, fueron algunos comentarios de apoyo que los fans dedicaron a Larregui.

Por otro lado, León Larregui se presentará el 5 de julio en el Palacio de los Deportes para el cierre de su gira, “Prismorama”. En la cual presenta su tercer álbum de estudio bajo el mismo nombre, Prismorama está conformada por 15 canciones totalmente escritas por el cantautor mexicano. Se trata del álbum solista de León tras siete años de la publicación de su antecesor Voluma, lanzado en 2016.