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Por qué Nacho Ambriz renunció al Club León y no terminará el Clausura 2026

El técnico mexicano optó por apartarse tras una etapa difícil, en la que el equipo disputó 11 jornadas bajo su dirección

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Nacho Ambriz presentó su renuncia
Nacho Ambriz presentó su renuncia al club León ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La inesperada renuncia de Ignacio Nacho Ambriz como director técnico del club León se confirmó la noche del sábado 14 de marzo en una conferencia de prensa sin sesión de preguntas. El entrenador mexicano anunció su salida poco después de la derrota por 0-3 ante Xolos de Tijuana en el Estadio León, en la Jornada 11 del Clausura 2026, y dirigió un mensaje directo a la afición del club.

Al tomar la palabra ante los medios durante la conferencia de prensa, Ambriz comenzó con una disculpa abierta a la afición. “Pido disculpas a la afición por este mal torneo. Decían que segundas partes o eran muy buenas o eran muy malas, esta vez creo que fue la segunda parte muy mala”, afirmó.

La salida de Nacho Ambriz se debió a que consideró esta segunda etapa con el equipo como muy negativa. Tras analizar la situación junto a jugadores y directiva, decidió dejar el cargo para no perjudicar más al club. El técnico expresó pesar por los resultados y aseguró que la decisión se tomó de manera reflexiva.

Esto dijo Nacho Ambriz de su salida del club León

Nacho Ambriz deja al León
Nacho Ambriz deja al León en la posición número 15 del torneo Clausura 2026, tras obtener únicamente tres victorias, un empate y seis derrotas en las primeras 11 jornadas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El mensaje de Ambriz transmitió pesar y gratitud. “Tuve el apoyo de la afición, muy apenado de que las cosas no salieron como yo quería y simplemente gracias a todos, les deseo lo mejor, quiero mucho a la institución y hago más mal quedándome que tomando este paso, son decisiones que se tienen que tomar”, añadió el entrenador.

Durante su comparecencia, Nacho Ambriz explicó el proceso seguido antes de cerrar su ciclo. “Ya le di la cara a los jugadores, ahorita voy a hablar con Jesús el presidente y ahora con ustedes muchísimas gracias por todo y reitero una sincera disculpa a la afición”, puntualizó en la conferencia de prensa.

El técnico profundizó en los motivos, aludiendo a la dificultad que enfrentó en esta segunda etapa. “Sé que las segundas partes a veces no son buenas o eran buenas o eran malas, esta fue una segunda parte muy mala, agradecerles por el apoyo de la afición y muy apenado porque las cosas no se dieron”, declaró.

Comunicado oficial del club León
Comunicado oficial del club León (X/ @clubleonfc)

Ambriz recalcó que la determinación fue tomada con serenidad. “Quiero mucho a la institución, hago más mal quedándome que tomando esta decisión, esto no es de calentura, prefiero dar la cara a los jugadores”, sostuvo. Finalmente, confirmó haber comunicado primero al presidente del club, Jesús Martínez, su salida. “Acabo de hablar con Jesús (Martínez) presidente y con ustedes, pedirle una disculpa a la afición, gracias por todo y que estén muy bien”, cerró ante los medios.

El balance deportivo del León en el Clausura 2026

Nacho Ambriz deja al León en la posición número 15 del torneo Clausura 2026, tras obtener únicamente tres victorias, un empate y seis derrotas en las primeras 11 jornadas.

El club atraviesa un ciclo negativo en lo deportivo y la directiva debe ahora definir al sucesor del técnico. El reto inmediato será intentar mejorar el desempeño colectivo y cambiar la dinámica del equipo en lo que resta del campeonato.

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