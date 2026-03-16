México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 15 de marzo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Tris ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por la Lotería Nacional ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este domingo 15 de marzo!

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35718

Resultado: 55389

Tris De las Tres

Sorteo: 35719

Resultado: 05450

Tris Extra

Sorteo: 35720

Resultado: 42312

Tris De las Siete

Sorteo: 35721

Resultado: 76869

Tris Clásico

Sorteo: 35722

Resultado: 80940

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

Ring Royale en vivo Alfredo Adame vs Carlos Trejo: el ‘golden boy’ le gana al cazafantasmas por knock out

Personajes de internet, actores y celebridades se medirán en un ring de boxeo ante miles de aficionados a este tipo de eventos emergentes

Ring Royale en vivo Alfredo

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Las Margaritas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo de este domingo 15 de marzo

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados

Línea 8 del Metro CDMX: exhiben a trabajador de supuestamente usar las instalaciones para actos inapropiados

Personal del STC respondió a los comentarios que se viralizaron en redes sociales sobre la situación que generó polémica

Línea 8 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino con 15

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

Detienen a dos hombres con seis armas de fuego, chalecos y vehículos robados en Culiacán

Vinculan a proceso al hombre detenido con más de 700 mil dólares llenos de tierra en Culiacán, Sinaloa

Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG ligados a homicidios en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral recuerda fallido romance

Itatí Cantoral recuerda fallido romance con Cristian Castro, a quien dejó para casarse con Eduardo Santamarina

El animador Cruz Contreras celebra triunfo de Las Guerreras K-pop en los Oscar 2026

Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

Premios Oscar 2026: captan a Guillermo del Toro celebrando de pie el triunfo de Las Guerreras K-pop

Frankie Muniz convive con fans mexicanos y les revela estos spoilers del regreso de ‘Malcolm El De En Medio’

DEPORTES

Ring Royale en vivo Karely

Ring Royale en vivo Karely Ruiz vs Marcela Mistral: Alfredo Adame le gana la batalla a Carlos Trejo

¿Quién ganó la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale 2026?

Así fue la aparición de Julio César Chávez en el Ring Royale en la Arena Monterrey

Por qué Nacho Ambriz renunció al Club León y no terminará el Clausura 2026

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón