Qué pasará con el PRI y por qué es casi imposible evitar que Alito Moreno se reelija

Alito Moreno es dirigente nacional del PRI desde 2019 (PRI/Prensa)

El próximo domingo 7 de julio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebrará la XXIV Asamblea Nacional con el propósito, según palabras de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, de efectuar la mayor reforma al instituto político desde la década de los años cuarenta del siglo pasado cuando asumieron el nombre actual.

De acuerdo a lo que ha mencionado el exgobernador de Campeche, se tiene previsto que quizá prospere la idea de cambiar el nombre, logo, lema y colores del instituto político; sin embargo, algunas voces apuntan a que, más allá de eso, podría darse una reforma a los estatutos que permita que se extienda el mandato de la actual dirigencia nacional.

Esto ha provocado un profundo análisis y debate en torno al futuro del partido, debido a que desde 2019 se ha presentado el mayor número de derrotas electorales, sumado a la renuncia de cuadros relevantes, pérdida de militancia, así como la ausencia de apoyo de la ciudadanía que ha reducido al tricolor a la cuarta fuerza política del país.

¿Es posible la reelección de Alito Moreno?

Alito Moreno podría seguir al frente del PRI (PRI/Prensa)

Actualmente los documentos identitarios del tricolor no establecen si está o no permitida la reelección en la Presidencia y en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lo que sí se deja en claro es que la renovación de la Dirigencia Nacional no debe de coincidir con un proceso electoral federal.

En el artículo 173 de la Sección 3. De la Presidencia y la Secretaría General de los Comités de los Estatutos del PRI se explica que la renovación —el proceso y votación interna— no deben de coincidir con comicios en cualquier país, lo anterior permitió en diciembre de 2022 que el Consejo Político Nacional (CPN) extendiera el mandato de Alito Moreno y Carolina Viggiano con el fin de mantener al partido fuerte de cara al proceso electoral 2023-2024.

“El proceso de renovación de las dirigencias de los Comités Ejecutivo Nacional (...) por término de período, no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidaturas a cargos de elección popular del mismo nivel o superior, ni entre el inicio del proceso y hasta el día de la calificación del cómputo de la elección constitucional de que se trate”, establece dicho artículo.

Pese a esto, en entrevista con Infobae México la expresidenta del partido, Dulce María Sauri, alertó que se podría caer en una ilegalidad debido a que la ley electoral establece que no se puede hacer ningún cambio mientras no se otorgue la constancia de mayoría a la persona que ganó la elección a la Presidencia de la República el pasado domingo 2 de junio.

“Es una asamblea que fue convocada apresuradamente, en un lapso en el que está restringido, por no decir prohibido, que los partidos políticos modifiquen sus documentos básicos o que elijan nuevas dirigencias, ese lapso concluye cuando termina el proceso electoral”, puntualizó.

Entonces, de efectuarse cambios en el próximo encuentro priista donde se leerán las relatorías de las asambleas estatales, así como de las reuniones de los sectores, organizaciones, organismos especializados y organizaciones adherentes, el caso podría ser impugnado debido a que el instituto no estaría respetando las leyes en la materia.

No obstante, es importante recordar que en 2023 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitió el cambio al artículo 83, revocando la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que se trataba de un movimiento interno y que beneficiaría al partido de cara a los procesos electorales que se vivieron en el país a nivel federal y locales.

Más allá de lo que se pueda hacer a nivel judicial, lo cierto es que en el tricolor se ha consolidado un apoyo férreo a Moreno Cárdenas, debido a que ha ido desapareciendo oposición o las voces críticas, por lo que los cambios se prevé que pasen y sean apoyados, logrando que la dirigencia nacional dure cuatro años más.

Finalmente, es importante mencionar que, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se conoce cuáles serán los temas que se discutirán o la sede en la se llevará a cabo el encuentro priista, por lo que la reelección de Morena Cárdenas sigue en el aíre.

Cambio de colores, nombre y logo

Evolución del logotipo del PRI a través de la historia (Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae)

Otra de las ideas que se tiene sobre el encuentro del próximo domingo, como se mencionó, es un posible cambio de nombre, logo y lema del partido; sin embargo, la también exgobernadora de Yucatán alertó sobre el problema que esto podría causar en la posición que ocupan en la boleta electoral.

“Cambiar el nombre al PRI significa, en primer lugar, retroceder en la boleta electoral hasta irse atrás de Morena porque el PRI está en el extremo superior derecho, el extremo superior izquierdo de la boleta lo ocupa el PAN porque el PRI recibió o tuvo este nombre a partir de 1946″, explicó la expresidenta del priismo.

Asimismo, destacó que la pérdida de colores del Revolucionario Institucional también sería una derrota a la lucha que se dio a inicios del siglo cuando se peleó que desde 1929 el partido utiliza esas tres tonalidades, pues conviene recordar que se cambió la ley para que los colores patrios no sean ocupados por otras instancias.

“Tras un grandísimo debate quedó establecido que el PRI desde su fundación, en 1929, los había empleado, sólo eso lo salvó que no perder sus colores”

Para concluir con el tema, Sauri Riancho explicó que si se cambian esos aspectos, en realidad, no se estará combatiendo los problemas del partido, puesto que ha faltado autocrítica en el análisis del futuro del PRI.