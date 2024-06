Qué significa vestir de morado y cuál es y su impacto en las emociones

El uso de violeta está relacionado con lo mistico. (Jovani Silva)

La formación del color no solo se basa en sus características físicas (matiz, brillo o saturación), sino que también considera el contexto en el que se presenta. Por lo tanto, la percepción del color es una experiencia subjetiva y personal, de acuerdo con el artículo Neuropsicología del color. Psicología Teórica de la Universidad de Granada.

El morado se relaciona con la transición a lo desconocido representando lo oculto, lo encubierto o el enemigo en la sombra, esto puede relacionarse a que es el color con la longitud de onda más corta, el último en el espectro visible, según Historiografía de los colores, artículo publicado por la revista Litoral, publicación con amplio reconocimiento en España.

En la iglesia católica, es el color de los hábitos de los cardenales (los purpurados) y simboliza la pasión y muerte de Cristo, por ello se le relaciona con lo espiritual y la meditación.

Qué significa que utilice el morado según la psicología

El significado de este color es en gran parte positivo, de acuerdo con la psicología. (Pixabay)

El libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun, terapeutas que utilizan terapia de color, ofrece un método para descubrir los colores principales de cada persona.

Para ello, se debe dividir una rueda en ocho partes: en la mitad superior se colocan los colores morado, magenta, rojo y naranja, mientras que en la mitad inferior se sitúan azul, turquesa, verde y amarillo.

A continuación, la persona debe elegir tres colores que le gusten en cualquier orden. Los autores enfatizan que es crucial hacer esta elección de manera intuitiva, sin pensarlo demasiado. El primer color seleccionado representa la esencia de la persona, su personalidad básica y cómo reacciona en la vida cotidiana. El segundo color se relaciona con su estado físico, emocional, mental y espiritual, así como con su mayor desafío. El tercer color refleja sus objetivos y cómo puede lograrlos, además de simbolizar sus sueños, visiones y esperanzas.

Si el color morado fue la primera opción, habla de una persona cuya esencia básica gira en torno a la conciencia espiritual. Normalmente hace referencia a una persona que está interesada en aspectos místicos y fuerzas que superan la comprensión humana.

También están interesadas en ayudar a las demás personas, usualmente a través de la sanación y tienen facilidad para expresarse a través de formas artísticas o espirituales. Puede que no crean que puedan realizar sus objetivos.

Este color en una segunda opción hace referencia a un poder para unir cosas o personas, habilidad que pertenece a un líder innato. Curiosamente estas personas también son muy inseguras consigo mismas, por lo que no pueden ver su valor.

Su reto consiste en pedir por conocimiento, reconocimiento y un feedback honesto de las personas que la rodean, es importante aceptar esos comentarios, pues si no se toman en cuenta la persona podría caer en una actitud solitaria, negando aceptar ninguna responsabilidad.

Si el violeta aparece como una última opción, anima a la persona a usar su creatividad y compartirla con los demás. Tiene cualidades sanadoras especiales que necesitan ser utilizadas con fe, intuición y sabiduría.

Utilizar prendas violetas genera sensaciones de respeto a sí mismo, dignidad y autoestima. Los padres católicos utilizan este color para reflejar humildad. También está asociada con los monarcas, extravagancia y el bienestar.

El uso de este color en espacios ayuda a promover la meditación e introspección Los autores recomiendan utilizarlo en cuartos o áreas de estudio. Al estar relacionado con la religiosidad es una buena opción para recintos sagrados.

Historia del morado

El Bolinus brandaris es un tipo de animal marino que podría proporcionar un tinte color morado (Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY 2.5)

Este color era utilizado por los nobles, ya que se consideraba exclusivo pues era muy escaso. En Roma, una ley prohibía a la plebe vestir de púrpura, reservándose para la nobleza. El rey persa Ciro usaba púrpura en sus túnicas reales, y en el Imperio Bizantino, era un color casi sagrado, empleado en leyes y edictos, según el periodista científico Juan Scaliter, en el artículo Historia del púrpura como el color de la realeza.

Este pigmento se obtenía de un tipo de tipo de caracol marino (Bolinus brandaris) y su rareza lo hacía extremadamente valioso. Este tinte natural, hallado en la glándula hipobranquial del caracol, podía extraerse “ordeñando” la glándula sin matar al molusco o rompiendo su concha.

“Para obtener 1 gramo de esta sustancia es necesario contar con diez mil. Y ese gramo apenas alcanza para teñir un pequeño retazo. La sustancia obtenida debía dejarse secar al sol durante un lapso muy preciso de tiempo para ser utilizada más tarde. De ahí su valor y la dificultad para producirlo en masa”, menciona el periodista.

La exclusividad del púrpura persistió hasta la época isabelina en Inglaterra, donde leyes suntuarias regulaban el uso de colores y telas según la clase social, permitiendo el púrpura solo a los familiares cercanos de la realeza.

Esta exclusividad se mantuvo hasta 1856, cuando el joven químico inglés William Henry Perkin creó accidentalmente un tinte púrpura sintético, a partir de sustancias químicas derivadas del alquitrán de hulla, despojando al molusco de su exclusividad, según un artículo publicado por el Instituto de Historia y Ciencia de Filadelfia.