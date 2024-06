Gobierno de México arremete contra la reforma educativa impulsada por EPN: “Desacreditaron a los maestros”

El presidente de México señaló que a lo largo de su gestión se trabajó a favor de la educación (EFE/ Isaac Esquivel)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó desde su conferencia de prensa conocida como La Mañanera que, a lo largo de su gestión se ha trabajado a favor de la educación, desde impulsar los salarios de los maestros hasta mejorar los libros de texto, algo que insistió, no pudo haber sido posible de haberse mantenido la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto que aseguró, solo buscaba privatizar la educación.

En presencia de los representantes de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal remarcó que los gobiernos neoliberales tenían mucho interés en que se aplicara la Reforma Educativa; sin embargo, desde su llegada al gobierno se aplicaron cuatro puntos que fueron fundamentales para mejorar este rubro, no solo para quienes acuden a las aulas, sino también para los integrantes del magisterio, siendo el más importante el respeto a las y los maestros de México.

“Lo que no se hizo antes, que se les maltrató y se les echó la culpa de que si no se avanzaba en lo educativo era porque ellos no asistían dar clases, escusas, pretextos, cuando lo que buscaban era privatizar la educación”, dijo.

Según lo expuesto por el presidente, el primer paso para hacer que la Reforma Educativa del sexenio anterior fuera una realidad, fue comenzar a desacreditar a los profesores, al tiempo de asegurar que la educación impartida no era de calidad; sin embargo, el morenista remarcó que lo que realmente se necesitaba era que existiera un equilibrio entre calidad y sobre todo, cobertura, por lo que el primer punto a aplicar fue que todas y todos los mexicanos pudieran ejercer su derecho a la educación.

“Tiene que haber equilibrio entre calidad de la enseñanza y cobertura, o lograr as 2 cosas al mismo tiempo pero a estos tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, lo les importaba era nada más era la supuesta excelencia y partir de la privatización de la educación; por eso el rechazo de jóvenes, miles de jóvenes cuando querían ingresar a las universidades con el pretexto, con la mentira, de que no pasaban el examen de admisión, pero no es cierto, es que no había cupo porque no se destinaba presupuesto a la educación pública, querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que la adquiriera el que tuviese para pagar colegiatura”, dijo el mandatario justificando que esta fue la razón por la que las escuelas privadas tuvieron un importante auge a nivel nacional.

