Pepe Aguilar agradece apoyo a Ángela Aguilar: “Los forcé a que recibieran a mis hijos”

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos: Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela. (@pepeaguilar_oficial)

El escándalo amoroso que enfrenta Ángela Aguilar no solamente su imagen pública, también la de su familia, pues desde que ella misma dio a conocer que tiene un romance con Christian Nodal, varios usuarios de redes sociales no han parado de buscar las reacciones de sus padres, hermanos y primos.

Pese a la insistencia del público, todos los seres queridos de la cantante han procurado mantenerse al margen de la situación o han lanzado comentarios sarcásticos al respecto.

Tal es el caso de Pepe Aguilar, quien realizó una transmisión en vivo donde aseguró que respondería la ‘pregunta del millón’, pero interrumpió la grabación justo cuando estaba por hablar de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El famoso lanzó contundente video Crédito: Instagram/pepeaguilar_oficial

Días después, sorprendió a sus seguidores de Instagram con un nuevo video al respecto, pero en lugar de hablar sobre su hija menor, compartió cuáles fueron sus impresiones de Japón tras sus recientes vacaciones en dicho país con su esposa Aneliz.

Pepe Aguilar agradece apoyo a Ángela Aguilar

Aunque aparentemente el intérprete de ‘Por mujer como tú' no tenía ninguna intención de pronunciarse públicamente sobre el romance de su hija menor, rompió el silenció en un reciente concierto que ofreció en México.

“Antes de despedirme quisiera su atención, ya que la tengo en todas las redes quisiera su atención hoy tantito. Les quiero decir y agradecer porque llevo como 15 años de mi carrera entrenando a dos pedazos de mi corazón y artísticamente me siento muy orgulloso y también como personas, pero de lo que estoy hablando ahorita es artísticamente”, comenzó.

Los cantantes hicieron público su romance aproximadamente dos semanas después de que Nodal confirmó su truene con Cazzu. (Captura de pantalla @nodal / @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar no profundizó en detalles, sin embargo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han brindado a su hija durante su corta carrera en el medio artístico.

“Me siento muy orgulloso de lo que han logrado gracias al permiso de ustedes, porque yo los forcé a ustedes a que recibieran a mis hijos durante casi 15 años, pero gracias a eso se volvieron buenos artistas. Entonces pues ahora ya me cobran los cabr*nes cuando salen a cantar. Antes me pagaban para que los sacara, pero ya me cobran”, concluyó.

Las declaraciones de Pepe Aguilar se viralizaron en redes sociales, donde varios internautas explotaron en su contra por no hablar directamente sobre su el noviazgo de Ángela Aguilar y no mencionar a su primogénito, José Emiliano, quien también se desempeña como cantante de rap.

Pepe Aguilar y su esposa están de viaje en Japón en medio de la polémica que rodea a su hija Ángela Aguilar. Foto: IG @pepeaguilar_oficial| Redes Sociales

“¿Dos pedazos de su corazón???? pero si tiene 3 hijos”. “¿Y a su hijo mayor porque no lo apoya artísticamente?”. “No está soportando don Pepe”. “No cabe duda que el ser padre no es fácil”, fueron algunos comentarios.