Ellas y ellos son los primeros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro)

Luego de que Claudia Sheinbaum dio a conocer a los primeros siete miembros de su gabinete, personajes en el ámbito político han comenzado a expresar diversas reacciones. Entre ellos, destacó una carta firmada por 30 gobernadores y gobernadoras, tanto electos como constitucionales, en donde reconocieron la trayectoria de los secretarios de estado y dieron a conocer su voluntad de cooperación.

A través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, de diversos encargados del poder ejecutivo estatal en la República Mexicana, se dio a conocer un documento en donde expresaron su felicitación a cada uno de los personajes confirmados por Sheinbaum Pardo como parte de su equipo de trabajo. En la misma, también dieron a conocer la voluntad de colaborar en sus labores.

“En los estados de la República que gobernamos y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ofrecemos desde ya una plena colaboración con todas y cada una de las dependencias a su futuro cargo para afirmar con honestidad las libertades y la justicia, fortalecer el desarrollo económico incluyente y promover un bienestar que beneficie a todas y todos los mexicanos”, se lee en la carta.

(Morena)

Ellos fueron los gobernadores que felicitaron a las y los integrantes confirmados en el gabinete de Sheinbaum

El documento que circula en las redes sociales fue respaldado por 30 personas que se encuentran en funciones dentro de sus estados, así como por aquellas que triunfaron en las elecciones más recientes y cuentan con la categoría de gobernadores electos. En ese sentido, la carta fue firmada por:

Marina del Pilar - Gobernadora Constitucional de Baja California.

Víctor Manuel Castro - Gobernador Constitucional de Baja California Sur.

Layda Sansores - Gobernadora Constitucional de Campeche.

Rutilio Escandón - Gobernador Constitucional de Chiapas.

Eduardo Ramírez - Gobernador Electo de Chiapas.

Martí Batres - Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Clara Brugada - Jefa de Gobierno Electa de la Ciudad de México.

Indira Vizcaino - Gobernadora Constitucional de Colima.

Delfina Gómez - Gobernadora Constitucional del Estado de México.

Evelyn Salgado - Gobernadora Constitucional de Guerrero.

Julio Menchaca - Gobernador Constitucional de Hidalgo.

Alfredo Ramírez - Gobernador Constitucional de Michoacán.

Cuauhtémoc Blanco - Gobernador Constitucional de Morelos.

Margarita González - Gobernadora Electa de Morelos.

Miguel Ángel Navarro - Gobernador Constitucional de Nayarit.

Salomón Jara - Gobernador Constitucional de Oaxaca.

Alejandro Armenta - Gobernador Electo de Puebla.

Sergio Salomón - Gobernador Constitucional de Puebla.

María Elena Lezama - Gobernadora de Quintana Roo.

Ricardo Gallardo - Gobernador Constitucional de San Luis Potosí.

Rubén Rocha - Gobernador Constitucional de Sinaloa.

Alfonso Durazo - Gobernador Constitucional de Sonora.

Carlos Merino - Gobernador Constitucional de Tabasco.

Javier May - Gobernador Electo de Tabasco.

Américo Villareal - Gobernador Constitucional de Tamaulipas.

Lorena Cuéllar - Gobernadora Constitucional de Tlaxcala.

Cuitláhuac García - Gobernador Constitucional de Veracruz.

Rocío Nahle - Gobernadora Electa de Veracruz.

David Monreal Ávila - Gobernador Constitucional de Zacatecas.

Joaquín Díaz Mena - Gobernador Electo de Yucatán.

En otro de los párrafos del documento, los destacaron que:

“No tenemos duda de que las mujeres y los hombres hoy nombrados habrán de cumplir sus encargos con patriotismo y permanente cercanía al pueblo, así como con invariable humildad, sencillez y la plena convicción de no robar, no mentir y no traicionar jamás al pueblo”.

Hasta el momento, los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum confirmados son:

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (nueva dependencia): Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Secretaría de Economía: Marcelo Ebrard

Secretaría de Relaciones Exteriores: Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Secretaría de Medio Ambiente: Alicia Bárcena Ibarra

Secretaría de Agricultura: Julio Berdegué Sacristán

Consejería Jurídica: Ernestina Godoy.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Rogelio Ramírez de la O.