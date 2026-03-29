México

Ricardo Hill, el “Teacher” de La Hora Pico, reaparece y pide ayuda: “Le tengo miedo a la muerte”

Una entrevista con la periodista Matilde Obregón generó preocupación en la comunidad artística y en las redes sociales

Guardar
Composición de Ricardo Hill. A la izquierda, un hombre con traje gris y corbata naranja. A la derecha, en un círculo, el mismo hombre con gorra y barba
El actor Ricardo Hill ha reaparecido públicamente para solicitar apoyo ante los problemas de salud y económicos que enfrenta. (Ricardo Hill: Facebook)

La reaparición pública de Ricardo Hill encendió alertas entre el público. Alejado de la televisión por problemas de salud, el actor ofreció una entrevista a Matilde Obregón en la que expuso su situación física, emocional y económica, además de lanzar una petición directa de apoyo.

El comediante, recordado por su trabajo en La Hora Pico, se mostró con dificultad para responder y con evidente desgaste. En la conversación, reconoció su estado anímico: “Extraño la tele, el teatro (…) sí, estuve un poco deprimido, estoy tratando de superar esto (…) He bajado 20 kilos (…) necesitamos su ayuda”.

Pide apoyo para evitar un asilo

Uno de los momentos más delicados surgió cuando abordó la posibilidad de mudarse a un lugar de cuidado para adultos mayores. El actor rechazó esa opción.

“Prefiero estar con mi hermano, ahí hay puro viejito. Si nos pueden ayudar, por favor, necesitamos salir”.

Su hermano explicó que el deterioro de salud, sumado a su divorcio y la distancia con sus hijos, detonó un cuadro de depresión que ha impactado su calidad de vida. Actualmente, Hill vive bajo su cuidado, mientras enfrenta complicaciones médicas que limitan su rutina.

Matilde Obregón, con vestido beige, entrevista a Ricardo Hill, con gorra y chaleco, y a otro hombre con camisa a cuadros, sentados ante una pared de piedra
La periodista Matilde Obregón entrevista al actor Ricardo Hill y a su hermano, quienes comparten una conversación sentados frente a una pared de piedra. (Captura de pantalla: YouTube)

Problemas de salud y crisis económica

El actor confirmó que padece enfisema pulmonar y EPOC desde 2020. A pesar del diagnóstico, admitió que mantiene el consumo de cigarrillos, lo que incrementa la preocupación familiar.

A este panorama se suman dificultades económicas. Aunque cuenta con una pensión y regalías por trabajos anteriores, los gastos médicos y el impacto de la pandemia redujeron sus recursos. La situación lo llevó a depender del apoyo cercano.

En entrevistas previas, Hill también habló de su salud mental con crudeza: “Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”.

Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello gris, gafas de montura oscura, camisa blanca, corbata verde y una chaqueta negra, mirando al frente
El reconocido comediante Ricardo Hill posa para una selfie que refleja las secuelas del impacto negativo de la pandemia en su vida. (Ricardo Hill: Facebook)

Reacción del público

La entrevista generó una ola de comentarios en redes sociales. Usuarios expresaron inquietud por su apariencia y su estado emocional. Algunos mensajes destacan: “Se ve, tiene una depresión severa” y “Qué tristeza verlo así”, reflejo del impacto que causó su reaparición.

Más allá de las reacciones, el caso abrió una conversación sobre el abandono en la industria del espectáculo y la falta de redes de apoyo para figuras que marcaron una época en la televisión mexicana.

Hoy, la prioridad de Ricardo Hill se centra en estabilizar su salud y evitar un traslado a un asilo. Su petición pública dejó claro el momento que atraviesa y la urgencia de respaldo para salir adelante.

Temas Relacionados

Ricardo HillTelevisaLa Hora Picomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Retiran fichas de búsqueda de desaparecidos en el Tren Ligero de CDMX cerca del Estadio Ciudad de México

Esta acción desató críticas e indignación entre colectivos y ciudadanos, después de la celebración del partido amistoso entre México y Portugal

Retiran fichas de búsqueda de desaparecidos en el Tren Ligero de CDMX cerca del Estadio Ciudad de México

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

La pareja disfrutó del festival musical celebrado en Monterrey, Nuevo León

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

La jueza realizó la determinación luego de que autoridades rechazaron tener un mandamiento judicial en contra del marino

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Semana Santa 2026: qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela y cuánto deben indemnizarte

Conocer tus derechos en México y en Europa es clave para exigir asistencia inmediata, reembolsos y compensaciones económicas

Semana Santa 2026: qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela y cuánto deben indemnizarte

Rollitos de plátano, avena y huevo: un snack saludable, fácil y rápido

La simplicidad de la receta y la posibilidad de adaptarla han convertido a este postre en una opción para quienes buscan añadir energía y sabor

Rollitos de plátano, avena y huevo: un snack saludable, fácil y rápido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Tía de Shakira destaca a fans mexicanos que recolectan votos para el Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

Revelan existencia de peritaje inédito sobre la investigación del crimen de Valentín Elizalde

Reapertura del Estadio Ciudad de México desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años”

¿Doménica Montero tendrá segunda parte? Antagonista del melodrama revela todos los detalles

DEPORTES

Reapertura del Estadio Ciudad de México desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años”

Reapertura del Estadio Ciudad de México desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años”

Checo Pérez finalizó en el puesto 17 del Gran Premio de Japón

Cada vez más cerca: México se prepara para su tercer anfitrionato de la Copa del Mundo

DT Portugal aplaude a México y explica por qué Paulinho tal vez no llegue al Mundial al competir con Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos

Aguirre respalda debut de Fidalgo y mantiene abierta la portería con Tala Rangel