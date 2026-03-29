Ricardo Hill, el “Teacher” de La Hora Pico, reaparece y pide ayuda: “Le tengo miedo a la muerte”

El actor Ricardo Hill ha reaparecido públicamente para solicitar apoyo ante los problemas de salud y económicos que enfrenta. (Ricardo Hill: Facebook)

La reaparición pública de Ricardo Hill encendió alertas entre el público. Alejado de la televisión por problemas de salud, el actor ofreció una entrevista a Matilde Obregón en la que expuso su situación física, emocional y económica, además de lanzar una petición directa de apoyo.

El comediante, recordado por su trabajo en La Hora Pico, se mostró con dificultad para responder y con evidente desgaste. En la conversación, reconoció su estado anímico: “Extraño la tele, el teatro (…) sí, estuve un poco deprimido, estoy tratando de superar esto (…) He bajado 20 kilos (…) necesitamos su ayuda”.

Pide apoyo para evitar un asilo

Uno de los momentos más delicados surgió cuando abordó la posibilidad de mudarse a un lugar de cuidado para adultos mayores. El actor rechazó esa opción.

“Prefiero estar con mi hermano, ahí hay puro viejito. Si nos pueden ayudar, por favor, necesitamos salir”.

Su hermano explicó que el deterioro de salud, sumado a su divorcio y la distancia con sus hijos, detonó un cuadro de depresión que ha impactado su calidad de vida. Actualmente, Hill vive bajo su cuidado, mientras enfrenta complicaciones médicas que limitan su rutina.

La periodista Matilde Obregón entrevista al actor Ricardo Hill y a su hermano, quienes comparten una conversación sentados frente a una pared de piedra. (Captura de pantalla: YouTube)

Problemas de salud y crisis económica

El actor confirmó que padece enfisema pulmonar y EPOC desde 2020. A pesar del diagnóstico, admitió que mantiene el consumo de cigarrillos, lo que incrementa la preocupación familiar.

A este panorama se suman dificultades económicas. Aunque cuenta con una pensión y regalías por trabajos anteriores, los gastos médicos y el impacto de la pandemia redujeron sus recursos. La situación lo llevó a depender del apoyo cercano.

En entrevistas previas, Hill también habló de su salud mental con crudeza: “Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”.

El reconocido comediante Ricardo Hill posa para una selfie que refleja las secuelas del impacto negativo de la pandemia en su vida. (Ricardo Hill: Facebook)

Reacción del público

La entrevista generó una ola de comentarios en redes sociales. Usuarios expresaron inquietud por su apariencia y su estado emocional. Algunos mensajes destacan: “Se ve, tiene una depresión severa” y “Qué tristeza verlo así”, reflejo del impacto que causó su reaparición.

Más allá de las reacciones, el caso abrió una conversación sobre el abandono en la industria del espectáculo y la falta de redes de apoyo para figuras que marcaron una época en la televisión mexicana.

Hoy, la prioridad de Ricardo Hill se centra en estabilizar su salud y evitar un traslado a un asilo. Su petición pública dejó claro el momento que atraviesa y la urgencia de respaldo para salir adelante.