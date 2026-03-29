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Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

La pareja disfrutó del festival musical celebrado en Monterrey, Nuevo León

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Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé (Instagram/Samuel García)
Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé (Instagram/Samuel García)

La publicación de una imagen de Samuel García y Mariana Rodríguez durante el festival Pa’l Norte 2026 generó un amplio revuelo en redes sociales, donde usuarios y sus fans pidieron abiertamente que la pareja tenga un tercer bebé.

La escena, captada el pasado sábado 28 de marzo en Monterrey, muestra a la pareja abrazada y sonriente en el recinto del festival, con luces y escenarios de fondo.

Un momento viral en el festival

La cuenta de Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina “Amar a Nuevo León”, compartió la fotografía en Instagram, etiquetando a Samuel García, gobernador de Nuevo León.

En el mensaje, Rodríguez escribió: “Pal’ Norte 2026”. La publicación acumuló cientos de comentarios y miles de interacciones en pocas horas, muchos de ellos haciendo referencia a la relación de la pareja y a la posibilidad de que amplíen la familia.

(Instagram)
(Instagram)

Entre los mensajes más destacados, algunos seguidores insistieron en que “ya toca la tercera”, mientras que otros elogiaron la cercanía y el ambiente amoroso que transmiten. Un comentario señalaba: “La sonrisa de una mujer a la cual su man la sostiene con amor, confianza, lealtad, respeto, amor”. Otro mensaje, en tono de broma, apuntó: “Hoy se hace el niño”.

La pareja política e influencer más seguida de Nuevo León

Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú son considerados una de las parejas más visibles de la política mexicana actual. García ocupa la gubernatura de Nuevo León desde 2021, mientras que Rodríguez lidera iniciativas sociales y mantiene una presencia destacada como influencer. Ambos suelen compartir momentos familiares y actividades cotidianas en sus redes sociales, generando constante atención mediática.

La pareja tiene dos hijas: Mariel nació el 10 de marzo de 2023, e Isabel el 12 de julio de 2025. Desde el nacimiento de su primogénita, sus publicaciones sobre la vida familiar han tenido gran alcance, impulsando conversaciones y reacciones entre sus seguidores. En marzo de 2025, García mencionó en público que existe un contrato de esponsales en el que ambos planean tener hasta siete hijos.

Cronología familiar:

  • Mariel: Primera hija, nacida el 10 de marzo de 2023.
  • Isabel: Segunda hija, nacida el 12 de julio de 2025.
La campaña mundialista impulsada desde el gobierno desató una ola de respuestas críticas por el contraste entre la imagen internacional y las inquietudes cotidianas
La pareja política e influencer más seguida de Nuevo León Crédito: X/@samuel_garcias Captura de pantalla

Samuel García&nbsp;y&nbsp;Mariana Rodríguez: perfil y dinámica de la pareja

El vínculo entre Samuel García y Mariana Rodríguez comenzó en 2015, cuando se conocieron en Puerto Vallarta.

Rodríguez tomó la iniciativa para formalizar el noviazgo después de que García fuera electo como diputado local. El matrimonio civil se celebró el 14 de marzo de 2020 y la ceremonia religiosa tuvo lugar el 27 de marzo del mismo año en la Catedral Metropolitana de Monterrey, con una celebración discreta debido a las restricciones sanitarias de la pandemia.

En marzo de 2026, la pareja celebró 11 años juntos y 6 de matrimonio, como recordaron en sus redes sociales. Rodríguez ha explicado en entrevistas que, aunque ambos mantienen agendas independientes, suelen sincronizar actividades y acompañarse en eventos públicos.

Influencia en redes y repercusión pública

La constante exposición de la pareja les ha valido una fuerte presencia en la conversación digital. Sus publicaciones suelen generar miles de comentarios y reacciones, posicionándolos como referentes en la combinación de política y redes sociales en México.

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