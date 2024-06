Hermana de Jorge Hill, imitador del “Teacher Dóriga”, ruega por apoyo económico ante crisis de salud del comediante

A sus 63 años, Ricardo Hill se encuentra en medio de una crisis de salud y económica (Foto: Instagram @ricardohill)

Ricardo Hill, conocido comediante mexicano por su papel de ‘El Teacher’ en el recordado programa La hora pico, enfrenta serios problemas de salud que lo obligaron a retirarse del medio artístico.

En una entrevista en mayo de 2020 con el programa Venga la alegría, el famoso de 63 años reveló que fue diagnosticado con enfisema pulmonar y EPOC en enero de ese año, enfermedades que atribuye a su hábito de fumar desde los 16 años y al consumo de medicamentos psiquiátricos.

En abril de 2024, su hermana Silvia Cristina Domínguez Hill informó sobre un nuevo diagnóstico: deterioro cognitivo o conductual.

Según las recientes declaraciones de la propia Silvia en redes sociales, su hermano ha solicitado apoyo económico a sus amigos y seguidores debido a que sus ahorros se agotaron por los altos costos médicos.

Al comediante le prohibieron fumar y beber (IG: ricardohill7)

Silvia expresó en un video de aproximadamente dos minutos que Hill “necesita que lo apoyen económicamente, urgentemente, porque se ha deteriorado mucho su salud y su economía, mi llamado, es para pedirles que lo apoyen, los que quieran, los que puedan”.

Además, detalló que Hill ha estado viviendo con ella y su hermano Salvador, dado que no ha podido trabajar en los últimos dos años.

“Lamentablemente su salud se ha deteriorado físicamente, ha tenido una depresión profunda, padece depresión y ansiedad, pero está siendo tratado, va avanzando en su salud, pero ha tenido dos años sin poder trabajar y ha estado viviendo con nosotros, sus hermanos Salvador y Silvia”, explicó la mujer en el video de aproximadamente dos minutos de duración.

Hill ha padecido problemas pulmonares desde 2020 (IG: ricardohill7)

¿Por qué Ricardo Hill desapareció de la vida pública?

En 2021, Ricardo contó que la pandemia de COVID -19 no solamente lo afectó en el aspecto económico, sino en el emocional, pues al verse sin trabajo tuvo que recurrir a la terapia psicológica y al consumo de pastillas antidepresivas debido a los episodios de ansiedad que presentó entonces.

“A veces me dan así como que escenas de ansiedad, no sé bien qué hacer, (ando) de un lado para otro, dando vueltas, se me quita el hambre, la depresión es muy fea, la ansiedad es terrible, la depresión, el no poder dormir, estar pensando en cosa y media, tarugada y media. Yo creo es lo peor que he pasado en toda mi vida”, reveló entonces en una entrevista vía videollamada con el programa Ventaneando.

Hill también es actor de doblaje (IG: ricardohill7)

Quién es Ricardo Hill, ex comediante de Televisa

Ricardo Hill nació el 27 de julio de 1960 en Coyoacán, Ciudad de México. Es conocido por su trabajo como actor de doblaje, prestando su voz a personajes icónicos como Silvestre de los Looney Tunes, Kaio-sama de Dragon Ball Z, y Él de Las chicas superpoderosas, entre otros. Sin embargo, alcanzó mayor popularidad como comediante al parodiar al periodista Joaquín López Dóriga en su faceta en Televisa.

La situación actual de Hill, más allá de su trayectoria artística, pone de manifiesto los retos de salud que enfrentan las figuras públicas y la importancia del apoyo comunitario en momentos críticos. La familia espera que el llamado a la solidaridad encuentre eco entre sus seguidores y colegas.