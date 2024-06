Virlán García dedicó triste despedida a su hermana, víctima de feminicido: “Fuiste nuestro padre y madre”

El joven de 26 años despidió con un desgarrador texto a su hermana Dayana (Foto: Facebook)

Las autoridades del estado de Sonora detuvieron al presunto responsable del feminicidio de Diana Gabriela Báez, hermana del cantante de regional mexicano Virlán García, ocurrido el pasado 5 de junio.

El anuncio fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Sonora a través de una tarjeta informativa, en la que se confirmó la captura de una persona posiblemente implicada en el caso, aunque su identidad aún no ha sido divulgada.

La Fiscalía estatal informó que inició una investigación con perspectiva de género que resultó en la detención del probable responsable.

Sin proporcionar mayores detalles o el lugar de la detención, se limitó a señalar que en las próximas horas se darán a conocer más pormenores del caso, incluyendo el grado de responsabilidad del detenido y su implicación en el feminicidio de Diana Gabriela, también identificada como “Dayana”.

Virlán García es un destacado compositor de música regional mexicana (Foto: virlangarciaoficia)

Diana, de 29 años de edad, fue encontrada sin vida en la mañana del 5 de junio en un inmueble ubicado en San Luis Río Colorado, en Sonora.

Según reportes preliminares, un cuerpo de bomberos atendió un incendio en el Callejón Puebla y avenida Soto, encontrando a una mujer con aparentes heridas de arma punzocortante una vez dentro de la vivienda. Más tarde se confirmó que la víctima era Diana.

De manera extraoficial, se indicó que Diana habría sido apuñalada en la espalda por su pareja sentimental, quien presuntamente intentó incendiar la casa para no dejar huella de su asesinato.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, y se espera que la Fiscalía de Sonora emita informes que corroboren estos detalles.

Diana presentaba lesiones por un arma punzocortante. (@Eco1_LVM)

En medio del dolor, algunas emisoras de radio como “La Magnífica” FM 95.5 de Puebla han enviado condolencias a los familiares de Diana, incluyendo a Virlán.

La desgarradora despedida de Virlán García a su hermana Dayana

Ahora, este jueves 6 de junio, el compositor de música norteña compartió una emotiva despedida para su hermana. Incluso el joven músico lamentó haberse distanciado de su hermana, con quien no tenía relación actualmente por “problemáticas familiares”: Así lo redactó en su cuenta de Facebook.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera mas cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno”.

(Foto: X@LaMagnificaFM)

“Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto por que no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste. Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida”

“Fuiste nuestra madre y padre cuando eramos tan solo unos niños. Recuerdo la ultima vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi ultimo día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Baez Garcia siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue”

Se especula que el novio de Dayana, un entrenador de gimnasio, habría sido el responsable del feminicidio (Foto: Recorte)

El músico originario de Guasave, Sinaloa, terminó su mensaje con un consejo para sus fans:

“Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuándo será la ultima vez que los veas y sientas de cerca”.

Jesús Virlán Báez García, conocido como Virlán García, es un cantante y compositor de música norteña y corridos. Sus éxitos Y cambió mi suerte y En dónde está tu amor han resonado en mercados norteamericanos, acumulando más de 7 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify.