Cuánto cuesta comer en Rosetta, uno de los mejores restaurantes de México según The World’s 50 Best Restaurants

Platillo tamal de elote y crema ahumada (Maureen Evans)

Elena Reygadas, reconocida como la Mejor Chef Femenina del 2023 por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, despertó un interés renovado en su propuesta culinaria.

Los amantes de la gastronomía ahora tienen una razón más para visitar su restaurante insignia, Rosetta, ubicado en una encantadora casona de la colonia Roma en la Ciudad de México.

Este restaurante no solo figura en el puesto número 60 de la lista mundial de The World’s 50 Best Restaurants, sino que también ocupa el lugar 37 en la versión latinoamericana de la misma.

La propuesta culinaria de Reygadas se distingue por su dedicación a los productos mexicanos, enriquecidos con toques de la cocina italiana. Su menú cambia con las estaciones, adaptándose a los ingredientes frescos y disponibles en cada temporada. Esta flexibilidad y respeto por los productos locales son clave en la filosofía gastronómica de Rosetta.

Costos de los alimentos

Elena Reygadas, la mexicana nombrada Mejor Chef Femenina 2023 (Maureen Evans)

El menú del restaurante ofrece una variada selección de platillos que invitan a los comensales a experimentar una fusión única de sabores.

Entre las 9 entradas disponibles, destacan el pan de centeno y mantequilla con hormigas chicatanas, un platillo audaz que cuesta 240 pesos, y los tomates verdes con nopales, piloncillo, chile meco y queso de Ocosingo, ofrecidos a 305 pesos. Estas entradas muestran la habilidad de Reygadas para combinar ingredientes tradicionales mexicanos con técnicas contemporáneas.

En la sección de pastas y sopas, Rosetta ofrece ocho variedades que van desde los 270 hasta los 580 pesos. Esta categoría del menú refleja la influencia italiana en la cocina de Reygadas, con opciones que satisfacen una amplia gama de paladares. Cada plato es una celebración de la textura y el sabor, cuidadosamente equilibrado para ofrecer una experiencia culinaria memorable.

Ciruelas (Maureen Evans)

Los platos fuertes también merecen una mención especial. Entre ellos, el tamal de camote con salsa macha y suero de leche, a 315 pesos, destaca por su innovación y respeto a los ingredientes tradicionales mexicanos. Por otro lado, la costilla de res braseada con polenta rústica, que cuesta 690 pesos, es un testimonio del enfoque de Reygadas en la cocina de alta calidad, ofreciendo sabores robustos y reconfortantes.

Para cerrar con broche de oro, Rosetta presenta una selección de postres que son tan deliciosos como innovadores. Entre ellos, el mango manila con yogurt y sorbete de coco, a 250 pesos, ofrece una explosión de frescura y dulzura.

La gelatina de miel melipona con helado de mantequilla avellanada y vainilla, a 305 pesos, es una obra maestra que combina sabores sutiles y ricos, culminando una experiencia gastronómica completa.

Visitar Rosetta no solo permite degustar la cocina de la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023, sino también sumergirse en una propuesta culinaria que celebra la riqueza de los ingredientes mexicanos con la elegancia de la cocina italiana. Con precios que reflejan la calidad y el cuidado en cada plato, comer en Rosetta es una experiencia gastronómica que vale cada peso.