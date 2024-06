Estos son los chorizos con mayor grasa, según la Profeco

La Profeco hizo el estudio sobre diversas marcas de chorizo

En su edición de junio, la Revista del Consumidor, publicación emblemática de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó los resultados de un exhaustivo estudio de calidad centrado en 49 productos de chorizo, abarcando diversas variantes y marcas disponibles en el mercado.

Este análisis, realizado por expertos de la Profeco, arrojó datos reveladores sobre la composición nutricional y la veracidad de la información proporcionada por los fabricantes.

Entre los hallazgos más destacados, se identificaron marcas con una alta concentración de grasa, lo que podría tener implicaciones negativas para la salud de los consumidores.

Chorizos con exceso de grasa

La Profeco encontró que son 6 marcas de chorizo que tienen un alto gramaje de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos como el “Peñaranda chorizo Caserío” y el “Conde de Luna” sobresalen por su elevado contenido graso, superando los 38.8 y 37 gramos por cada 100 gramos de producto, respectivamente.

Peñaranda chorizo selecto con 36.7 g Casa Demont 35.6 g Conde de Luna 35.5 g Riojano, chorizo Pamplona 35.4 g

Esta información, crucial para quienes buscan mantener una dieta equilibrada, señala la importancia de revisar detenidamente las etiquetas nutricionales antes de realizar una compra.

Discrepancia con la información

La Profeco encontró que diversos proyectos tienen una discrepancia entre la información declarada en el empaque y la realidad del mismo.

Además, se revelaron casos de discrepancia entre la información declarada en el empaque y la realidad del producto. El “Conde de Luna chorizo semimaduro”, por ejemplo, declara un contenido de sodio de 685 miligramos, pero en realidad contiene 777 miligramos, lo que constituye un incumplimiento de la normatividad vigente y una falta de transparencia hacia el consumidor.

Otro aspecto preocupante es la presencia de ingredientes no declarados, como la soya, en productos que se comercializan como chorizos de cerdo o pavo. Esta práctica, identificada en nueve productos diferentes, no solo representa un engaño para los consumidores al no ser mencionada en la lista de ingredientes, sino que también puede suponer un riesgo para aquellos con alergias alimentarias o restricciones dietéticas.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Entre los productos mejor evaluados se encuentran aquellos que presentan un equilibrio entre su valor nutricional y su calidad. Marcas como “San Rafael Chorizo de cerdo”, “Zwan Chorizo de cerdo español” y “Parma Chorizo tipo argentino” destacan por su menor contenido calórico y su mayor concentración de proteínas, ofreciendo opciones más saludables para los consumidores preocupados por su bienestar.

Es importante destacar que la transparencia y la veracidad en la información proporcionada por los fabricantes son fundamentales para garantizar la confianza del consumidor y promover hábitos de consumo responsables. La Profeco, como organismo encargado de proteger los derechos de los consumidores, seguirá orientando a los consumidores en sus decisiones de compra.