¿A qué huele Belinda? Este es el costoso perfume que usa la cantante

Belinda es una de las estrellas más queridas en la farándula nacional y aunque durante mucho tiempo priorizó su carrera musical, ahora está regresando a la actuación y la serie ¿Quién lo mató? donde representa a Paola Durante, es prueba de ello.

Es por eso que a continuación te revelamos cuál es el costoso perfume que utiliza la cantante de éxitos como Luz sin gravedad.

¿Qué perfume usa Belinda?

Fue durante una entrevista para Vogue España en donde Beli contó a qué huele.

“Usualmente nunca digo qué perfume uso, esta es la primera vez que lo voy a enseñar. Es delicioso”, comenzó a decir.

En este sentido, la artista ahondó que la marca que utiliza es Baccarat Rouge 540.

“A mí todo lo que huela rico me gusta, las flores, lavanda, la menta, el perejil, las hierbitas me fascinan y los perfumes me encantan y sólo me gustan dos. Me gusta tener mi olor, que sea único”, comentó.

Respecto al olor, las notas de salida son de azafrán y jazmín, el corazón es de amberwood con ámbar gris y la base está conformada por resina de abeto y cedro.

Algunas personas que lo han utilizado refieren a que es un perfume dulce, pero no resulta empalagoso. Algunos señalan que tiene un olor ‘a consultorio de dentista’, pero otros más apuntan a que es azucarado y maderoso.

¿Cuánto cuesta Baccarat Rouge 540?

En Amazon, el precio de este perfume ronda los 16 mil 811 pesos, lo cuál no lo hace tan accesible para todos.

Esta edición es una colaboración de Maison Francis Kurkdjian y la cristalería de Baccarat y, según el sitio oficial de la marca, efectivamente la fragancia es amaderada.

“Las facetas aéreas del jazmín y el brillo del azafrán transportan las notas minerales del ámbar gris y las tonalidades amaderadas del cedro recién cortado. Luminoso y distintivo, Baccarat Rouge 540 «eau de parfum» se posa sobre la piel como un soplo foral ambarino y amaderado”, señala.